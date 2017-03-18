Bakan Soylu: Yaklaşık 700 PKK ve KCK'lının şehir bağlantıları gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Şu anda 30’un üzerinde operasyon var. Son 2 günde yaklaşık 700 PKK ve KCK'lının şehir bağlantıları tespit edildi ve hepsi gözaltına alındı. Devlet, milletin ortaya koyduğu iradeyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüne binerek Rize’ye hareket etti. Rize kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında görev yapan polislerle selamlaşan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı, narkotik köpeği Hektor’u sevdi, ardından da polislerle birlikte anı ı çektirerek başarı dileklerini iletti.

Bakan Süleyman Soylu Rize'de muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Anayasa değişikli, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, yeni sistemle Türkiye’nin daha da güçleneceğini söyledi.

“KILIÇDAROĞLU'YLA SANA KASET KUMPASINI KİM KURDU GÖSTERELİM”

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu, “Aynı şaşkınlıkları devam ediyor. Aynı öfkeleri, kinleri devam ediyor. Ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar aynı garezleri devam ediyor. Deniz Baykal’ı gördünüz. Deniz Baykal, sana söylüyorum; ben İçişleri Bakanıyım. Sen referandumla uğraşacağına sana tuzak kuranlara ait bir, iki cümle söyle de milletin gönlü rahatlasın yahu. Kendisini savunamayan bir adamdan memlekete ne fayda gelir Haydi söyle. Ben söyleyeyim. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı’na gel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim. Onların elinin altında oyuncak olmayın ve bu millete ayıp etmeyin. İftira atmayın. Senin aklın bu saate kadar bu işlere ermemişse, peygamber efendimizi alet edecek, bu işlerle ilgili de konuşacak hale düşmemeni isteriz. Ayıptır. Kutsallar üzerinde değerlendirmelere gitmemeni isteriz. Bu yanlıştır” dedi.

YAKLAŞIK 700 PKK VE KCK'LININ ŞEHİR BAĞLANTILARI GÖZALTINA ALINDI

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Terörle mücadelemiz top yekûn devem etmektedir. Bunu sağlayan ve gerçekleştiren irade dim dik ayaktadır. Evlatlarımız orada. Lice’de 7 binin üzerinde evladımız terörle mücadeleyi kırsal alanda sürdürüyor. Şu anda 30’un üzerinde operasyon var. Arkadaşlarımız birazdan açıklayacak. Yaklaşık 700 PKK ve KCK'lı teröristin şehir bağlantıları tespit edildi ve hepsi gözaltına alındı. Devlet, milletin ortaya koyduğu iradeyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam etmektedir. Terörle mücadelemiz sürecek. Ama terörizmle de mücadelemiz devam edecek. Sadece teröristle mücadele etmiyoruz. Sosyal planda, ekonomik ve kültürel planda bütün adımlarımızı atıyoruz.”

Rize’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, rekor evet oyu beklediğini ifade ederek konuşmasını noktaladı.

DHA