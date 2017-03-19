Bakan Soylu'dan Baykal'a: Biz gereğini yerine getirdik zaten

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu "Yüreğin yetiyorsa Kılıçdaroğlu ile gel İçişleri'ne, sana kumpası kim kurdu gösterelim" sözleri karşısında "Gereğini yerine getir" diyen Deniz Baykal'a, "Biz gereğini yerine getirdik zaten" yanıtını verdi.

İçişleri Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yağmur altında konuştu. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a "Kılıçdaroğlu ile bana gelin, demokratik hayatın nasıl bir operasyona maruz kaldığını ve senin nasıl açığa çıkarıldığını ve nasıl genel başkanlıktan gönderildiğini göstereceğim" dediğini hatırlatan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana 'gereğini yerine getir' diyorsun. Şimdi mahkemedeyiz, mahkemede. Tüm belgeleriyle, tüm bilgileriyle beraber şu anda mahkemede. Ben sizden tek bir şey istiyorum. Gelip ben size anlatırım. İçişleri Bakanlığı'na geldiğiniz zaman ben anlatacağım. Sizi çağıracağım da merak etmeyin. Ama benim istediğim başka bir şey daha var. Sayın Baykal, Kılıçdaroğlu'nu muhafaza etme, Türk siyasi hayatının en büyük komplosuyla karşı karşıya kaldın, en büyük operasyonu ile karşı karşıya kaldın sen. Bunu herkesin FETÖ'nün yaptığını, adını bildiği gibi bilmektedir. Şimdi yapman gereken o mahkemede de onun nasıl olduğunu anlatabilecek misin, anlatamayacak mısın şimdi ona bakacağız. Başımızın üzerinde eğer Kılıçdaroğlu'na hala korumaya çalışıyor hala bu FETÖ'cülerle iş birliği yapıp, bugün Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir bir partiyi yönetmeye çalışan bir adama hala koruma, hala bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyorsa o senin meselendir. Ama bizim meselemiz siyasi hayatın, demokrasi hayatının kirlenmesini sağlayan kim varsa hesabını sormak bize aittir, bize. Onun hesabını soracağız. Size de o tuzağa nasıl düştüğünüzü, nasıl böyle bir olay ile karşı karşıya kaldığını size de göstereceğiz. Ama sayın Baykal senin birde Diyanet'e gitmen lazım senin sadece İçişleri Bakanlığı'na değil. Diyanete git de Peygamber efendimiz ile ilgili olarak hangi sözler ağza alınıyor, hangi sözler ağza alınmadığını öğrenmen lazım. Sadece İçişleri Bakanlığı sizi kesmez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öven ve onun selamını getirdiğini söyleyen Süleyman Soylu, referandumda ülkenin musibetten kurtulup kurtulamayacağına karar verileceğini söyledi. Soylu, bugünkü sistemin kendilerini terörizmle, anarşizmle, enflasyonla terbiye etmeye çalıştığını ileri sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yorulduk artık, evet sürekli üzerimize oyun oynanmasından yorulduk. Ve sürekli bu memleketin önünün engellenmesinden yorulduk. Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bir başbakanımızı asarak bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede siz oy kullanırsınız, iktidara gelirsiniz ama muhtekir olan biziz diye bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Gün geliyor minareden ezanımızı kısıyorlar, istersek sizin inançlarınıza kısıtlama getiririz diyorlar. Gün geliyor bizi Alevi, Sünni diyerek terbiye etmeye çalışıyorlar. Kahramanmaraş'ın bir mahallesiyle bir mahallesini birbirine sokuyorlar. Gün geliyor bu güzel ülkede bu güzel topraklarda, bu bereketli topraklarda, bu bizim medeniyetimizin asil insanlarını terbiye etmeye çalışıyorlar. Evet bir annenin iki evladını sağcı ve solcu birbirine pusu kurdurarak bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Kimi bu millet seçtiyse ona iftira atarak terbiye etmeye çalışıyorlar. Kah rahmetli Menderes'e, kah rahmetli Özal'a, kah rahmetli Erbakan'a, kah Demirel'e hanımının üzerinden iftira atarak bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. 28 Şubat'ta insanlarımızın evlerine giderek kim alevi, kim Sünni, kim inanıyor, kim inanmıyor diye yarın öbür gün lazım olur diye insanımızın her ferdini fişleyerek bizi terbiye etmeye çalışıyorlar."

Bakan Soylu'nun Çorlu'daki mitingi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana girenler tek tek aranırken, üzerlerindeki bozuk paralar, çakmaklar toplanırken, bazı kişilerin üzerlerinden çakı çıktığı görüldü.

DHA