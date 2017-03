Bakan Soylu'dan Baykal'a: Biz gereğini yerine getirdik zaten (2)

SOYLU: ‘KANDİL, EVET ÇIKARSA BİTERİZ’ DİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’ın Çorlu ve Kapaklı İlçesi’ndeki mitinglerinin ardından helikopterle Edirne’ye geldi. Partisinin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ndeki mitinge katılan Bakan Soylu, Türkiye’de hükümet sistemi problemi olduğunu ifade ederek yeni Anayasa desteği için MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Soylu, “Bu ülkede bir siyasi hükümet sistemi problemi olduğu apaçık ortada. Biz MHP ile bir araya geldik, Devlet Bahçeli beye teşekkür ediyoruz. Biz MHP ile uzlaştık da Kılıçdaroğlu kimle uzlaştı PKK, FETÖ ile uzlaştı. Hani HDP’liler diyordu ya ‘sırtımızı PKK’ya dayadık. Bu da diyor ki ‘Hollanda ve Almanya’ya dayadım’. Onlarla beraber uzlaştılar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah Kandil’e ilişkin istihbarat raporları geldiğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdi ve sözlerini söyle sürdürdü:

“Biz terörle mücadele etmiyor muyuz Bugün Lice’de evlatlarımız, bizim aslanlarımız büyük bir mücadele ortaya koydular. 5 Mart’tan beri orada her dağ, taş her yeri arıyorlar. O afra satanlar, tafra satanlar neredeler. Cudi, Lice’de, Tendürek'te bu ülkenin her noktasında bizim evlatlarımız fellik fellik teröristleri arıyorlar. Onlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi İçişleri Bakanı mıyım değil mi Her yeri takip etme mecburiyetimdeyim, terör ne diyor, ne anlatıyor. Kandil diyor ki daha bu sabah Karaman’dan gelirken, istihbarat raporlarını okudum. Kandil diyor ki ‘Eğer evet çıkarsa biz bittik’ diyor. Peki şunu söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’li kardeşlerime söylemek istiyorum. CHP’li kardeşlerime Kılıçdaroğlu’nu şikayet etmek istiyorum. Orada terörle mücadele etmek isteyen evlatlarımıza adına şikayet etmek istiyorum. Niye sen PKK’ya, FETÖ’ye can suyu vermeye çalışıyorsun. Bunu bize bir izah et.”

Geçenlerde 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlatan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu teröre destek vermekle suçladı. CHP’lilere Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmemeleri gerektiğini anlatan Soylu, “Edirneliler 7 Haziran’da Ak Parti hükümeti kuramadı. Hükümeti CHP kurdu, bunlarda dışarıdan destekledi. Pozisyon öyle değimliydi Peki bizim evlatlarımız bu mücadeleyi yaparlarken, dışarıdan destekleyen içerde olan HDP bu operasyonu bitir dediği andan itibaren bugün kol kola yürüdükleri ne yaparlar Bizim memleketimizin hali ne olur. Siyaset yaparsın, belediye başkanı olursun, meclis üyesi olursun, milletvekili olursun. Elbette ki demokrasi içerisinde her şeyi yaparsın ama ülkenin beka ile ilgili meselesi olur, terörle ilgili meselesi olur da sen PKK ile kol kola girip ona can suyu taşımaya çalışırsan, bu millet sana bunun hesabını sorar" diye konuştu.

Ezan nedeniyle konuşmasına bir süre ara veren Bakan Soylu, Edirne’den referandumda sürpriz bir patlama beklediklerini de sözlerine ekledi. Soylu ve beraberindeki partililerle akşam yemeği için Meriç nehri kenarındaki Lalezar restorana geçti.

Engin ÖZMEN Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

DHA