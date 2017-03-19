Bakan Soylu'dan Baykal'a: Biz gereğini yerine getirdik zaten (3)

BAKAN SOYLU’DAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne mitinginin ardından Karadenizliler Derneği’nin Lalezar restoranda düzeldiği yemeğe katıldı. Soylu, daha önceki konuşmalarında bahsettiği ‘Ayda 15 bin göçmeni göndeririz’ sözlerine açıklık getirerek, Türkiye’den geçen ve yakaladıkları düzensiz göçmenlerden bahsettiğini söyledi. Soylu, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ayda 15 bin kaçak göçmen yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Geçen gün bir yerde bir cümle konuştum. Dedim ki, isterseniz açalım kapıları, bir 15 bin kişi ayda size gönderelim. Onlar zannettiler ki bir takım aklı evvel, Cumhuriyet Gazetesi’nde yazan hayatı takip etmeyen, neyin ne olduğunu bilmeyen ve sadece muhalefet etmek için söz üreten, onlar zannettiler ki biz bize sığınanları göndereceğiz. Biz onları gönderiyoruz doğru. Niçin Cerablus’tayız. Şuan Cerablus da 30 binin güvenliğini temin ettik. Orada onlara yeniden yaşama güvenliğini şartlarını, olumsuzlarını olgunlaştırdık. 30 bin insanı oraya gönderdik. Oradaki kasabalara, yetmedi El Bab’a, şimdi orası kontrol edildi. Oraya göndereceğiz. Ama benim dediğim, 15 bin kişi cahil adamlar, hiç okumayan, yazmayan, adı yazar olan ama dünyada her şeyden bir haber olan, sadece nefretle, kalbini ve gönlünü doldurmuş. Ben düzensiz göçmenleri söylüyorum. Yani bir taraftan orada DEAŞ’ın organizatörlerin eline düşmüş. Bir taraftar PDY’nin organizatörlerinin eline düşmüş. Türkiye içerisinden sizlerde şahitsiz, kaçak olarak deniz yoluyla başka ülkelere gitmek isteyen ayda 15 bin ortalama göçmen yakaladık. Düzensiz göçmenler eden diyoruz bunlara. Biz istersek yakalamaz, kendimizi geri çeker, önünü açar Avrupa’ya gönderebilirdik. Ama biz anlaşmaya uymak için bunu yaptık. Biz Avrupa ile anlaşmaya uyduk ama onlar hiçbir maddesine uymadılar. Hiçbir maddesine uyma niyetleri de yok. Çünkü onlar sabahtan akşama kadar para hesabı yapıyorlar. Liyakatleriyle birlikte de dünyaya ve insanlığa maalesef sadece kaos öneriyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz.”

Bakan Soylu, yemek programının ardından Edirne’den ayrıldı.

DHA