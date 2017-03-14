Bakan Tüfenkçi: Hollanda'ya ekonomik yaptırım düşünmüyoruz (2)

"15 TEMMUZ BASİT BİŞEY DEĞİLDİ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi toplantıda yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u hatırlattı. Bakan Zeybekçi, şöyle dedi:

"Bir anda o hain örgüt, milleti ve tüm kazanımlarını yok etmek için uçaklarla gökleri yardı. Hala tozu dumanı bu ülkenin üzerinde dolaştığı için bazı şeyleri anlatamıyoruz. Önemli teşvikleri hayata geçiren ülke konumuna geldik. 1990’da Berlin duvarının yıkılmasıyla dünya çok farklı bir yere geldi. Dünyada yeni düzeni kuran artık tek bir kalem var, o da ekonomidir. Bu dönemden 2002’ye kadar dünyanın saati hızla dönerken, bizim saatimiz durdu. Bütün Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların altında yatan rol, bu hastalıkları getirdi. Türkiye'nin burnu hafif suyun üstünde kalsın, istediklerinde batırsınlar istiyorlar. Bu sistem, Türkiye’ye biçilen rol, Türkiye’nin hayrına olan işlerde fren çekti. Türkiye durdu ve geriledi. Dünya inanılmaz büyürken, koalisyonlara mahkum edildi. 2001’de Türkiye’de hepimizin bildiği anayasa kitapçığı faizleri çok arttırdı. Türkiye bugün o günleri yaşamamış olsa, iki tane net kemiksiz bütçesi olacaktı. Türkiye dünyanın 1314’üncü büyük ekonomisi olacaktı. Referandum var. Bugün konuşulan bir siyasi parti meselesi değildir. Bu mesele sizin meselenizdir. İstiklal ve istikbal meselesidir. Bu yeni sistemin içerisinde 2019'da yapılacak seçimlerde ‘AK Parti yüzde 10 önde başlar diye bir şey mi var’ Bu ülke artık yüreği ağzında seçime gitmesin. Bu bir milli meseledir. Türkiye’de yazılan ve oynatılan senaryonun değişmesidir. Evet bundan sonra Türkiye çok başka bir noktaya gelecek. Türkiye 35 milyar dolarlık ihracattan 135 milyar dolarlık ihracata vardı. Türkiye çok başka noktaya geldi. Türkiye IMF’den gönderilen memurlar tarafından yönetilse, 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak ödeseydi sıkıntı olmazdı. Türkiye ne zaman dünya hava trafiğini değiştiren 3'üncü havaalanı inşaatını başlattı, ne zaman 'Kanal İstanbul' dedi, ezberleri bozduysa, Gezi, 17-25 Aralık ve diğerleri yaşandı. 15 Temmuz basit bir şey değildi. 15 Temmuz’da bu ülke bir işgal girişimini engelledi ve demokrasi devrimi ortaya koydu."

BUNLAR DARBE GİRİŞİMİNİN DEVAMIDIR

Türkiye'ye karşı son günlerde Avrupa'da gelişen olaylara da değinen Bakan Zeybekçi, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olanların bunların da arkasında olduğunu söyledi. Zeybekçi, "Avrupa ülkelerinde hareketlenmeler oldu. Bunlar da darbe girişiminin devamıdır. Türkiye’nin AB’nin birçok ülkesiyle iyi ilişkiler içerisinde olmasını istemiyorlar. Bunlar bir tuzaktır. Yaşananlarla ilgili dikkatli olmak lazım. Benim bir bakanımı, vatandaşımı atı, itiyle saldırıp zulüm yapan, bir bakanıma ahlaksız parmak sallatanlardan da hesabını mutlaka soracağız. Bunun çıkışı yok, herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Gereğini sonuna kadar yapacağız. Türkiye mutlaka hedefine ulaşacak. Anadolu coğrafyası zayıfların coğrafyası değil. Bu coğrafyada kalmak istiyorsak, etrafımızı temizlemeliyiz" dedi.

SEÇİM BÜROSU AÇTILAR

Bakan Tüfenkçi ve Zeybetçi daha sonra Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Ak Parti Van İl Başkanlığı'nın seçim bürosunun açılışına katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği Bakanlar, Van Milletvekili Beşir Atalay ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte seçim bürosunun açılışını yaptı. Toplanan kalabalığa da 'Evet' oyu kulanmaları istendi.

DHA