Bakan Tüfenkçi: Hollanda'ya ekonomik yaptırım düşünmüyoruz (3)

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BAKANLAR VAN TSO'NUN 55'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINI KATILDI

Üreten Türkiye Konuşuyor toplantısına katılmak üzere Van'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 55'nci kuruluş yıl dönümü kutlamasına katıldı. Kutlamada Van TSO'nun eski yönetim kurulu başkanları ve üyelerine plaket verilerek pasta kesildi.

ALIŞVERİŞ GÜNLERİ FESTİVALİ BAŞLADI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi TSO'daki programın ardından Van'dan ayrılırken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi Van TSO tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 5 Nisan'a kadar sürecek Alışveriş Günleri Shopping Fest'in açılışını yaptı. Bakan Tüfenkçi ve beraberidekiler açılışın ardından esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi.

Esnaf ziyaretinde açıklama yapan Bakan Tüfenkçi, "Devlet güvenliği sağladıktan sonra insanlarımız girişgendir. Van'ın güzelliği turizmle birlikte dillere destan olacak. Van çevre iller ve ülkelerle beraber bölgenin parlayan yıldızı olacak. Tabi cazibe merkezleriyle beraber Van'ın yatırım noktasında diğer illere göre avantajları var. Cazibe merkezleri programına başvuran firmaların önemli bir bölümünün yatırımını düşündüğümüzde Van sanayisi de, tarımı da ayın zamanda ticareti de önemli noktalara gelecek. Biz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Kapıköy'de yeni bir kapı inşa ediyoruz. Van, Ardahan, Hakkari gibi sınıra yakın illerimizin sınır ticareti vasıtısıyla daha da ticaretinin geliştirilmesini arzu ediyoruz" dedi.

DHA