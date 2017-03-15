Bakan Yardımcısı Öztürk, Bingöl'de terörün biteceği tarihi açıkladı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bingöl'de terörün biteceği tarihi açıklayarak, "2015'ten beri yapmakta olduğumuz terörle mücadelenin, 2017'nin Ekim'inde, Kasım'ında Allah'ın izni ile dağlarda, üs bölgelerinde, inlerde, mağaralarda barınabilecek adam bırakmayacağız. Kendileri bilirler, bundan başka çözüm yolu yok. Bu bizim nihai sözümüzdür. Bundan sonra söyleyecek bir sözümüz yoktur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve güvenlik korucuları ile Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde verilen yemekte bir araya geldi.

"ÇÖZÜM SÜRECİ İYİ NEYİTİMİZLE BEKLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE SONUÇLANMADI"

Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, 33 yıldan beri terörle mücadele yoğun bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, "Ciddi anlamda yeni bir terör konseptimiz var. Türkiye, maalesef eskiden beri terörle tanışık bir ülke. Özellikle bölücü terör örgütü ile 33 seneden beri yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadele inişli çıkışlı zamanlar yaşadı. Bunlardan biri de çözüm süreci dediğimiz süreçti. Çözüm süreci maalesef bizim iyi niyetimizle sonuçlanmasını beklediğimiz şekilde sonuçlanmadı. Çözüm sürecinin, terör örgütünün millete ve devlete karşı silahlanması olarak karşımıza çıktı. Milletimiz bunu gördü. Devletimizin iyi niyetine karşı bu durum istismar edildi, devletimize tuzak kurma olarak karşımıza çıktı. Cenazelerden mezarlıklara, terörist cenazesi törenlerine kadar, festival adı altında yapılan bütün meydan okumalara hepsine katlandı devletimiz. Ama 22 Temmuz sabahı, Ceylanpınar'da 2 tane polisimizin yataklarında uyurken şehit edilmesi bardağı taşıran damla oldu. Terör örgütü ile dipten mücadele etmenin gerekli olduğuna kanaat getirdik. Bunların hepsi gözlerimizin önünde oldu, masal değil" dedi.

"EKİM'DE, KASIM'DA MAĞARALARDA BARINACAK ADAM BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Yardımcısı Öztürk,terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu mücadelelerimizi 2015'te yürüttük, terör iklimini ters düz ettik. 2016'da bu mücadeleyi Temmuz'a kadar yoğun bir şekilde yürüttük ve yürütmeye devam ederken bir başka olayla karşı karşıya kaldık. Seçilmiş hükümetimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve bütün devlet organları, FETÖ denilen oluşumla hain darbe girişimini hepimiz, hep birlikte yaşadık. FETÖ, DEAŞ, bölücü terör örgütü, ülkemizin birliğine, dirliğine karşı mücadelesine devam ediyorlar. Fakat 2015'e göre biz terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden en alt sıralara indirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl yapacağımız iki önemli hadise var. Bunlardan biri 16 Nisan referandumu ve diğeri de 2017 yılında terör örgütünü tarihten, milletin dağından, çayırından, merasından, şehirlerinden silip süpürmek için yapacağımız operasyonlara halkımızın iradi olarak vereceği destektir, bizim için önemli olan. Bunu yapmak için bütün donanımımız hazır. Personel, donanım, cihaz, her şeyle tamamız, hazırız. Bingöl halkımızın desteğini de yanımızda görmek istiyoruz. Bingöl halkı kilit zamanlarda, duruşunu farklı olarak göstermesini bilmiş bir halktır. Bu iki husuta 2017 bizim için çok önemli. 2015'ten beri yapmakta olduğumuz terörle mücadelenin, 2017'nin Ekim'inde, Kasım'ında Allah'ın izni ile dağlarda, üs bölgelerinde, inlerde, mağaralarda barınabilecek adam bırakmayacağız. Kendileri bilirler, bundan başka çözüm yolu yok. Bu bizim nihai sözümüzdür. Bundan sonra söyleyecek bir sözümüz yoktur. Bu noktada sizin desteğinize ihtiyacımız var."

Program, soru ve cevapların ardından sona erdi.

DHA