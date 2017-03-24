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Çanakkale Haberi: Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet' sistemini anlattı

Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet' sistemini anlattı
18:4824 Mart 2017
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Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet' sistemini anlattı
Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet' sistemini anlattı

MALİYE Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Çanakkale'de düzenlenen 'Sistem Değişikliğini, Konuşuyoruz' konulu toplantıda, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ve yeni anayasayı anlatı.
Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Çanakkale'de 'Sistem Değişikliğini, Konuşuyoruz' konulu toplantıda konuştu. Yavilioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile biz bir yenilik öneriyoruz. O yeniliğin ana temasını söyleyeyim. Bizi krizlerden, kaoslardan, darbelerden kurtaracak olan bir sistem öneriyoruz. Ve bu sistemin sahibi de siz olacaksınız. Sıkıntı çıktığında başkaları müdahale edemeyecek" dedi 

DHA

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