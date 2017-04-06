Bakan Yardımcısı Yegin, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programını anlattı

SOSYAL Güvenlik ve Çalışma Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Bitlis’e geldi. Bakan Yardımcısı Yegin, bakanlık olarak yeni sistem ve eğitim çalışmaları konusunda yeniden sahaya indiklerini, vatandaşları, işverenleri ve çalışanları yerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Bitlis’te çeşitli ziyaretler yapan Bakan Yardımcısı Yegin, Tatvan’da Ticaret ve Sanayi Odası'nda işverenlerle birlikte bir toplantı yaptı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Yegin, hükümetin son zamanlarda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yegin, programı kapsamında daha önce de Bitlis’e bakanlığın bürokratlarının geldiğini, bunun ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yegin, Cumhurbaşkanı'nın milli seferberlik çağrısından sonra bakanlık olarak milli seferberlik ilan ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bakanlığımız 12-13 ekip kurmak suretiyle bütün üst düzey yöneticilerimiz 81 ile göndererek, buralarda Ticaret ve Sanayi Odalarımızla, çalışanlarımızla, tıbbi cihaz kullanan hastalarımızla, eczacılarımızla, emeklilerimizle velhasıl bütün muhatapları ile evinde işyerinde bir dizi programlar tertipledik. Bu programlardan aldığımız izlenimler, politika üretim süreçlerine vatandaşlarımız ve muhataplarımızın katkıları oldu. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğinden sonra da yeni bir istihdam teşviki açıklaması oldu. Bütün bunları paylaşmak, Çalışma Bakanlığı olarak ürettiğimiz yeni sistem ve eğitim çalışmaları konusunda yeniden sahaya indik. Vatandaşımızla, işverenimizle, çalışanımızla evinde işyerinde bir araya gelmek üzere programlarımızın ikinci turuna başladık."

İşverenler ile ilgili program daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Programa Bakan Yardımcısı Orhan Yegin’in yanı sıra, İşkur Daire Başkanı Fahrettin Kaya, SGK Bakan Başdanışmanı Dengi Özer, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, Bitlis SGK İl Müdürü Sadullah Korkut, Bitlis İşkur İl Müdürü Mücahit Gülmez ve işverenler katıldı.

DHA