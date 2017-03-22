Bakan Yılmaz, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde konuştu

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE)'ne açılışına katıldı. Yılmaz, "Milletimiz, hem içeride hem dışarıda 'evet' ve 'hayır' diyene bakar. Kendi konumunu da buna göre belirler. Aziz milletin terazisi şaşmaz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun koordinasyonunda, EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın evsahipliğinde gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan İsmet Yılmaz, Türkiye'nin öncelikli konularından birinin eğitim olduğunu belirterek, eğitimden daha önemli, daha öncelikli bir konularının olmadığını söyledi. Bu bilinçle, hükümetin bütçe içerisinde en kaynağı eğitime ayırdığını anımsatan Bakan Yılmaz, "2002'de Milli Eğitime ayrılan kaynak 11 milyar liraydı ve bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. Bugün 122 milyar lira eğitime kaynak ayırıyoruz. Bu da merkezi hükümet bütçesinin yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor. OECD ülkeleri kendi milli gelirlerinden eğitime yüzde 5,2 eğitime pay ayırırken, biz Türkiye olarak yüzde 5,8 olarak pay ayırıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZİ DEĞİŞMEZ KALİTE"

Eğitimde değişmez hedeflerinin 'kalite' olduğunu kaydeden Bakan İsmet Yılmaz, daha iyi bir kaliteyi öğrencilere vermek için çalıştıklarını ifade etti. Yılmaz, "Bunun için derslik başına düşen öğrenci sayısının az olmasına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olmasına ve teknolojik gelişmelerin eğitime katılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İHTİSASLAŞMA VE DIŞARIDAN DENETİM SAĞLAMAK"

Konuşmasında yüksek öğretimdeki kaliteden bahseden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"183 üniversitemiz var. 7 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Üniversiteye giden öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. Bundan gerçekten gurur duyuyoruz. Bizim genel kuralımız şudur: iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Bundan dolayı üniversitelerimiz arasında ihtisaslaşmaya önem veriyoruz. Bir diğeri de dışarıdan denetimi sağlamak. Bir kalite kurulu; şu anda kuruldu. Ama bu kurulu şu anda özerk hale getirmeyi, idari ve mali özerkliğe sahip olmasını istiyoruz. Bu iki husus, önümüzdeki dönemde daha kaliteli bir yüksek eğitim vermek için bizim öncelikli amaçlarımız arasındadır."

STANDLARI GEZDİ

Konuşmasının ardından günün anısına Bakan Yılmaz'a bir tablo hediye edildi.

Zirvenin açılışına İsmet Yılmaz'ın yanı sıra KKTC Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ile yurt içi ve yurt dışından öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Açılış programının ardınan İsmet Yılmaz beraberindekilerle birlikte standları gezerek bilgi aldı.

"AZİZ MİLLETİN TERAZİSİ ŞAŞMAZ"

Bu sırada referandumla ilgili bir soru üzerine Bakan Yılmaz, "Milletimiz, hem içeride hem dışarıda evet ve hayır diyene bakar. Kendi konumunu da buna göre belirler. Aziz milletin terazisi şaşmaz" diye konuştu.

53 ÜLKEDEN KATILIMCI

53 ülkeden 2 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katılacağı Avrasya Yüksekeğitim Zirvesi 3 gün sürecek. Aynı zamanda zirve kapsamında 200 standın yer alacağı fuar ile eş zamanlı 25 panel ve seminere ev sahipliği yapılacak.

DHA