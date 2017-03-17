Bakan Yılmaz: Başkalarının oyuna talipsen uzlaşmacı olacaksın

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bir kimse yönetime talip olabilmek için, yüzde 50’nin üzerinde oy alabilmek için, uzlaşmacı olması lazım. 80 milyonu kucaklaması lazım. Kutuplaştırmaması lazım, ötekileştirmemesi lazım, başka partililerle arasında uçurumlar oluşturulmaması lazım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere geldiği Yozgat’a, Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda muhtarlar ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, anayasa değişikliğinin bir memleket meselesi olduğunu belirterek, 16 Nisan’da Türkiye’nin "Evet" demesi halinde uzlaşmacı bir sisteme kavuşulacağını söyledi. Yılmaz, şunları söyledi:

"Niçin daha uzlaşmacı bir sistem Hiçbir partinin oyu yüzde 50’nin üstünde mi En büyük parti biziz yüzde 50 oyumuz yok. Dolayısıyla da bir kimse yönetime talip olabilmek için yüzde 50’nin üzerinde oy alabilmek için uzlaşmacı olması lazım. 80 milyonu kucaklaması lazım. Kutuplaştırmaması lazım, ötekileştirmemesi lazım, başka partililerle arasında uçurumlar oluşturulmaması lazım. Bunun içinde başkalarının oyuna talip olması lazım. Başkalarının oyuna talipsen o halde uzlaşmacı olacaksın. O halde ikinci kriterimizde '16 Nisan’da gelecek sistem daha uzlaşmacıdır' dediğimizde doğru bir tespitte bulunuyor muyuz Yine bu gelecek sistem hukuk devletine daha uygundur. Yeni getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sorumsuz hiç kimse yok. Herkes yetkisi varsa sorumluluğu da vardır. Hem hukuki denetimi vardır, hem de ceza kanunlarını ihlal ederse yüce divana da gönderilebilir."

DHA