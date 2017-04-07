Bakan Yılmaz: Bu sistem 'hayır' diyenlerin de menfaatine olacak (2)

'TÜRKİYE EĞİTİMDE 16'INCI SIRADA'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Zara İlçesi'nde toplu açılış ve temel atma törenine katılarak TOKİ konutlarının kura çekilişini gerçekleştirdi. Daha sonra Sivas Valiliği tarafından Sıcak Çermik Kaplıcaları'ndaki bir otelde düzenlenen 12'nci muhtarlar toplantısına katılan Bakan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda yapılan yatırımları anlattı. Eğitimin her meselenin önünde geldiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, 'Türkiye'nin de öncelikli yerine getirmesi gereken bir konu varsa, bu eğitimdir diyoruz. Eğitimden öncelikli hiçbir konu yoktur, sağlık da, güvenlik de yoktur. Çünkü eğitimi hakkıyla yerine getirmiş olursanız, güvenlikte de, sağlıkta da mesafe almış olursunuz' dedi.

Ardından, müfredatta yapılacak yeniliklere değinen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

'Evlatlarımıza daha çağdaş, daha bilimin gerektirdiği, olması gerekenleri ekleyip de gereksiz şeyleri çıkartalım diyoruz ders kitaplarından. Halkımızın da görüşlerine açtık. Eğitimle ilgilenen 200 binin üzerinde kişiden görüş geldi. Arkadaşlarımızı inceliyorlar. İnşallah bu halk oylamasından sonra onaylayacağız. Kitaplar yazılacak ve yazımdan sonra baskıya girecek. Önümüzdeki dönemde 1'inci 5'inci ve 9'uncu sınıfı yeni müfredat üzerinden evlatlarımıza öğreteceğiz.'

Türkiye'nin eğitimdeki sıralamasına da değinen Yılmaz, 'Çok net olarak söylüyorum, ekonominiz ne kadarsa, eğitiminiz de o kadardır. Zira eğitimin amacı, üretmek, ülkemizi ileri götürmek, ülkemizi zengin kılmak, aynı zamanda kendinizi de zengin kılmak. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, çok iyi bir eğitimi olsun ama kendisi açlıktan kırılsın veya yerlerde sürünsün, öyle bir şey yok. Dünya'nın en gelişmiş ülkeleri eğitimde de en iyi olan ülkelerdir. Bunların içinde Japonya, Amerika, İngiltere, Almanya'yı sayarsınız. Türkiye nerededir o halde Türkiye'nin milli geliri 850 milyar doların üzerinde. Bu milli geliri ile dünyada 16'ıncı sırada. Eğitimde kaçıncı sırada Milli gelirine bakarak söylemek gerekir ki eğitimde de 16'ıncı sırada.'

Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinerek, uzlaşma yolunu seçen her partinin iktidara gelme hakkı olduğunu söyledi.

DHA