Bakan Yılmaz: Bu sistem Türkiye'ye uzlaşma getirecek (2)

'BİZİM 'EVET'İMİZ 'HAYIR' DİYENLERE HAYIR EDECEK'

Şarkışla İlçesi'nde basına kapalı olarak taziye ziyaretlerinde bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra Sivas'a gelerek partisinin il başkanlığı tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen 'Vefa Yemeği'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan halk oylamasına 'evet' oyu verildiğinde Türkiye'nin etkin ve güçlü bir yönetime kavuşacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim inancımızda vardır, 3 kişi bir yola çıkarsa, aralarından birisinin başkan yapılması kültürümüzün gereğidir. 3 kişi yola çıktığında bir başkan gerekir de 80 milyonluk millete bir başkan gerekmez mi Dolayısıyla 80 milyona da mutlaka bir başkan gerekir. Peki başkan kim olacak Ona da millet karar verecek. Eğer bu milletin seçtiği başımızın gözümüzün üstünde dersen, milletin seçme kuvveti de, kudreti de vardır dersen, sıkıntı kalmıyor zaten. Bilin ki sandıktan 'evet' çıkması halinde buna 'hayır' diyenlere bile hayır edecek bizim bu 'evet'imiz. 'Evet' denildiğinde Türkiye'nin önü açılacak, Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak."

'ŞER İTTİFAKININ YANINDA OLMAYACAĞIZ'

Türkiye'dekilerin 'hayır' oyu vermesine anlam veremediğini belirten Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu içeridekiler niçin itiraz ederler anlamam ama, dışarıdan itiraz edenlerin güçlü bir Türkiye'den rahatsız olduğunu herkes anlar. Çünkü onların bu coğrafyada hesapları var, planları var. Diyorlar ki, 'Türkiye güçlü olursa, biz bu coğrafyada istediğimiz planı yapamayız.' Onları anlayabilmek mümkün de Türkiye'de olanları anlayabilmek mümkün değil. 16 Nisan'da önümüzde iki yol var. Birisi 'evet' yolu, birisi 'hayır' yolu. Hayır yolundan gidenler PKK'lı teröristler, hayır yolundan gidenler DEAŞ teröristleri, hayır yolundan gidenler bu ülkeye ihanet etmiş FETÖ teröristleri. Dolayısıyla diyoruz ki, onlarla aynı yolda olmak bir utanç için bütün neslinize yeter. Hayır yolunda, onların o şer yolunda, onların o şer ittifakının yanında olmayacağız."

DHA