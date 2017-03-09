Bakan Yılmaz: CHP olumlu yönde gidiyor (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şarkışla İlçesi'ndeki programının ardından geçtiği Sivas'ta 15 Temmuz şehitlerinden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Bakan Yılmaz, ardından Sivas Valiliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen yemekte işadamlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, son iki ayda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bir milyar dolar yatırım yaptığını ve bunun da yabancı yatırımcının Türkiye'nin yarınına olan güvenini gösterdiğini söyledi. Ardından 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu halk oylaması Türkiye daha iyi olsun, daha iyi bir yönetime kavuşsun diye yapılıyor. Ve gerçekten Türkiye bununla daha iyi bir yönetime kavuşur mu, daha etkin bir üretime kavuşur mu, Türkiye'de istikrar olur mu, yabancı yatırımcı gelir mi Bakın biz bu anayasa değişikliğini işte bu süreçte geçirdik. Ama son iki ayda bir milyar dolara yakın yatırımcı geldi. Demekki bu sistemin Türkiye'ye bir istikrar getireceğini, Türkiye'de yönetimin belli olacağını, Türkiye'yi kimin yöneteceği hakkında bir sıkıntı olmayacağı şeklinde yabancı yatırımcıya güven verdik ki; bir milyar dolara yakın bir yatırımcı Türkiye'ye geldi."

Bu yatırımların artırılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu yatırımları artırmak için Türkiye'de istikrarın süreceğine, hem yerli yatırımcıyı, hem yabancı yatırımcıyı ikna etmek lazım. Burada bizlere vazife düşüyor. Buradaki herkesin kendi çevresine bu halk oylaması neyi ifade ediyor diye anlatması, bütün çevresine de söylemesi gerekiyor. Türkiye'nin önündeki cumhuriyet gerçekten önemli bir kazanımdı, demokrasiye geçiş önemli bir kazanımdı, cumhurbaşkanının halk oylamasıyla seçilmesi önemli bir kazanımdı, bunlar kadar başka önemli bir kazanım da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacaktır" dedi.

'CUMHURBAŞKANI DİĞER PARTİLERLE UZLAŞACAK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha demokratik olduğunu öne süren Yılmaz, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Geçmişte üst üste yüzde 34, yüzde 46, yüzde 49'la biz bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra hiç kimse yüzde 34, yüzde 46 ve yüzde 49 alarak bu ülkeyi yönetemeyecek. Bu ülkeyi yönetebilmek için minimum yüzde 50 oy almak lazım. O zaman soru şu, bu milletten yüzde 34 alıp bu ülkeyi yönetmek mi daha demokratiktir, yoksa yüzde 50'den fazla oy alınca mı daha demokratik, daha milli iradeye uygun, daha güçlü bir hükümet olur. Hiç şüphesiz ki yüzde 34'lerin yüzde 40'ların olduğu bir yerde yüzde 50 ile oy alabilmek, halkın desteğini alabilmek muhakkakki demokrasiye daha uygundur. O halde tek bir kelimeyle söylesek, daha demokratik bir rejimin yanında yer almak istiyor musunuz İşte 16 Nisan'da sandıkta 'Evet' dememiz lazım. Türkiye'de uzlaşmayı, birlikte yaşamayı istiyoruz, doğru mu İşte uzlaşmanın yolu, birlikte yaşamanın yolu inanınki 16 Nisan'da ki referandumdan geçiyor."

Anayasa değişikliğini milletin önüne getirirken MHP ile uzlaştıklarını belirten Yılmaz, bu sistemde cumhurbaşkanının yüzde 50 oy alabilmesi izin diğer partilerle uzlaşması gerekeceğini, 80 milyonu kucaklayacağını söyledi.

DHA