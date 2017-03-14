Bakan Yılmaz: İki başlılığı kaldırıyoruz (4)

SİVASLILAR İLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Balçova İlçesi'nde Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Hemşehrilerin birbirine benzediğini belirten Bakan Yılmaz, "İnsan yaşadığı yerin havasına, suyuna benzer. Dolayısıyla biz hep birbirimize benzeriz. Biz Sivaslılar da birbirimize benzeriz" dedi.

Burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in "Veysel sen Allah'tan birlik dile ikilikten gelir bela. Dava insanlık davası" sözlerini hatırlatan Bakan Yılmaz, "İnsan olmak her şeyin önündedir. Eksikler var hatalar var ama iddiamız şu; ben eksiklerin söylenmesini kabul ederim. Ama bir de artılarımız var. Ama günün sonunda terazinin kefesinde yaptıklarımız yapmadıklarımızdan daha fazla çıkar. Her seçimde bu aziz millet seçimlerde bizi bir adım önde çıkardı" dedi.

'PARTİ MESELESİ DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa meselesi parti meselesi değil, memleket meselesi" sözlerini hatırlatan Yılmaz, "Aynen imza atıyorum, bu anayasa meselesi memleket meselesidir. Evet diyen de hayır diyen de olacaktır. Kararı aziz millet verecek. Mecliste de 'evet', 'hayır' diyen oldu ama sonunda söz milletindir" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, yeni sistemde ülkeyi yönetebilmek için oy oranının yüzde 50 ve üzeri olmasının şart olduğuna ve bunun daha demokratik olduğuna işaret etti.

'MEVCUT SİSTEM YANLIŞ'

Mevcut sisteme değinen Bakan İsmet Yılmaz, "Bu sistem yanlış. Niye hükümeti milletin temsilcileri belirliyor Onlar görevi yapsın, asık suratlı, çatık kaşlı bürokratlar gelsin Bunlar hükümete çeki düzen versin Neden Çünkü hükümet, millet hata yapar Ancak 2007'de bir icat çıkardılar; 367. Biz seçemeyince millete şunu sorduk; Biz seçemedik cumhurbaşkanını. 'Seçmek ister misin' diye sorduk, 'evet seçeceğim' dedi. Yetki dolayısıyla milletin" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbeti tutanlar arasında yer aldıkları için Sivaslılara teşekkür ederek, 16 Nisan'da sandıklardan 'Evet' çıkması için federasyon üyelerinden durmadan çalışmaları talebinde bulundu.

DHA