Bakan Yılmaz: İki başlılığı kaldırıyoruz (5)

GENÇ SEÇMENE KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir Karabağlar'da Halk Eğitim Merkezi'nde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerle biraraya geldi. Genç seçmenlere anayasada yapılacak değişiklik ile yürütme yetkisinin cumhurbaşkanına verileceğini, iki başlılığın ortadan kaldırılacağını anlatan Yılmaz, daha önceki anayasaların aksine sivil anayasa oluşturulduğunu söyledi. Daha önceki anayasaların mecliste askeri vesayetin bir an önce gitmesi için kabul edildiğini anlatan Yılmaz, "Biz nasıl olsa zaman içinde anayasada değişiklikler yaparız' dediler. 1819 defa değişiklik yapıldı anayasada" diye konuştu.

10 KİŞİ 'HAYIR' DESE MECLİS'TEN GEÇİREMEZDİK

"Anayasa Mahkemesi ile meclisi, Danıştay ile de idareyi kontrol altına almaya çalıştılar" diyen Yılmaz şöyle konuştu:

"Bunlar millete ve milletin seçtiğine güvenmemekten kaynaklanan fren mekanizmaları. Bizim sistemimiz Cumhuriyettir. Bu değişiklikle iki başlılık ortadan kalkacak. Bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakan aynı partinin kurucuları ve dava arkadaşları. Ama bu iyi ilişki her zaman sürecek demek değildir. Daha önce her dönemde mutlaka krizler çıktı. Bu krizleri çözebilmek de mümkün değildir. İki parti biraraya geldik anayasa değişikliğini meclisten zor geçirdik. 10 kişi hayır dese geçiremeyecektik. En güçlü olduğumuz anda bile anayasa değişikliğini yapmakta zorlandık. Güçsüz olduğumuz zaman böyle bir değişikliği milletin önüne getiremeyiz."

Cumhurbaşkanlı hükümet sisteminde en büyük yetkinin millette olduğunu belirten Yılmaz, milletin cumhurbaşkanı yanlış yaparsa cumhurbaşkanını, meclis yanlış yaparsa meclisi fesih edebileceğini belirtti.

DHA