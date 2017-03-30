Bakan Yılmaz: İkili eğitim sistemini kaldıracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki dönemde yeni müfredat ile eğitime başlayacaklarını belirterek, “İkili eğitim sistemini daha kaliteli bir eğitim için kaldıracağız. Müfredatımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki dönem 1-5-9'dan itibaren inşallah yeni müfredatla eğitime başlayacağız. Çocuklarımızı bilgi hamalı yapmak istemiyoruz. İyi bir yoldayız. Bize güvenin” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak için Sinop’a geldi. Havaalanında protokol üyelerince karşılanan Bakan Yılmaz, daha sonra valiliği ziyaret etti. Basına kapalı olarak geçekleşen ziyaret sonrasında Bakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

ÇOCUKLARI BİLGİ HAMALI YAPMAYACAĞIZ

Ziyarette konuşan Bakan Yılmaz, önümüzdeki dönemde yeni müfredat ile eğitime başlayacaklarını belirterek, “İkili eğitim sistemini daha kaliteli bir eğitim için kaldıracağız. Başbakanımızın talimatı 'Önümüzdeki dönemde İsmet bey, ikili eğitimi kaldıracaksınız. Okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacaksınız. Bir de ilkokuldan sonra yabancı dil ağırlıklı sınıf haline getiriyoruz. Hazırlık sınıfı gibi. İstiyoruz ki evlatlarımız kendi ana dili gibi anlayabilsin. Kafasında ki düşüncesinde ne varsa onu ifade edebilsin diye. Müfredatımızı yeniliyoruz. Önümüzde ki dönem 1-5-9'dan itibaren inşallah yeni müfredatla eğitime başlayacağız. Daha iyi bir eğitimle. Çocuklarımızı bilgi hamalı yapmak istemiyoruz. Öğrettiğimiz bilgilerin çocuklarımızın hayatlarında faydası ve katkısı olsun yani geleceğinde o bilgi kendisine faydalı olsun diye. İyi bir yoldayız. Bize güvenin” dedi.

16 Nisan’da gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu ile ilgilide açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yılmaz, yeni sistemde vatandaşın kaygı duyacağı bir şey olmadığını söyledi. Yılmaz şunları söyledi:

“Kesinlikle bundan sonra hükümet olmak istiyorsak, uzlaşma gelecek. Uzlaşmanın da Türkiye'ye faydası var. Uzlaşma herkesi değiştirir ve orta noktaya getirir. Kavgadan ve kutuplaştırıcı dilden uzak tutar. Türkiye'nin bir barış iklimine ihtiyacı var. Onu da bu sistem sağlayacaktır. Türkiye'de ki yürütme iki başlıdır. İki başlılığı kaldıracağız. Ancak yürütmenin bir başı herşeyden sorumlu Başbakan. Diğeri de çok yetkili ancak sorumsuz. Diyoruz ki yetkiyi ikiye bölmeyelim. İki başlılığı ortadan kaldıralım. Yetki verdiğimiz her şeyden sorumlu olsun. Bu 16 Nisan'da ki halk oylamasına 2007'de ki oylamayla bu millet 'evet' demiş oldu. Yani çoğunu yaptı. Çok az bir kısmı kaldı. Tek suçladıkları şu, 'tek adam' diyorlar. Başkada suçladıkları yok. Biz de şunu diyoruz. 'Tek adam yalnızdır. Güçlü olmaz.' Tek adam ne zaman güçlüdür Millet yanında durduğu zaman güçlüdür. O zaman millet kimin yanında duracağını bilir. Millet Kılıçdaroğlu'nun yanında durursa Kılıçdaroğlu güçlü, millet Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durursa o güçlü. Millete kızamayanlar 'niye Tayyip Erdoğan'a destek veriyorsun. Yanında duruyorsun' diye kızamayanlar bu sefer Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar ki 'bu millet neden senin yanıda duruyor' diye. İyide 15 Temmuz'da bu millet gördü. Zifiri karanlıkta fırtınalı hava da bir vatan gemisini sağ salim limana ulaştıran bir lideri gördü. Millet kimin yanında duracağını bilir. Evlatlarımız, ülkemiz, Türkiye için vatan için ve bayrak için 21'nci yüzyılda Türkiye'yi lider yapmak için buna 'evet' dememiz gerekir. Yüz akıyla diyeceğiz inşallah. Bu sistemde vatandaşın kaygı duyacağı hiç bir şey yok.”

Bakan Yılmaz daha sonra Türkeli ilçe ziyareti için karayoluyla ilden ayrıldı.

DHA