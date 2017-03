Bakan Yılmaz: İkili eğitim sistemini kaldıracağız (2)

ÜNİVERSİTELERDE YENİ KRİTER

Sinop'taki ziyaretlerin ardından karayoluyla Türkeli İlçesi'ne geçen Bakan İsmet Yılmaz, kent Meydanı’nda halka seslendi. Üniversiteler için yeni kriterler düşündüklerini söyleyen Bakan Yılmaz, "Biz geldiğimizde her 100 öğrenciden 14'ü ancak üniversiteye gidebilirdi. Şimdi her 100 öğrenciden 40'ı üniversiteye gidiyor. Üniversiteye giden 7 milyon öğrencimiz var. Bu sayı ile Rusya'dan sonra Avrupa'da en çok yüksek öğretime öğrenci gönderen ülke durumundayız. Önümüzde ki dönemde Allah nasip ederse üniversiteler için üç şey düşünüyoruz. Bir, kaliteli bir eğitim için mutlaka bir denetim sistemi gerekli. Kalite kurulunu oluşturuyoruz. İdari ve mali özerkliliğe sahip yasasını göndereceğiz. Bir diğeri ihtisaslaşmaya önem vereceğiz. Her üniversite diğerinin kopyası veya benzeri olmasın. Bulunduğu ilinde yöreninde özelliklerini dikkate alarak ihtisaslaşsın. Bir de Planlama Kurulu oluşturuyoruz. O da şu, üniversiteyi bitirdikten sonra evlatlarımız mutlaka iş bulabilsin. Hangi alanlarda ihtiyaç varsa o alanlarda bölümler açalım. Hangi alanda ihtiyaç varsa o alanlarda ki öğrencinin kontejyan sayısını da arttıralım. Eğer önümüzdeki dönemde bunu yaparsak gelecek Türkiye'nin bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

ÖĞRETMENE 900 DOLAR ÜZERİNDE ÖDEME

Öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, "Haftada 15 saat ek ders alan bir öğretmene 2002 yılında ödenen ücret 635 TL. Dolar karşılığı 409 dolar. Şimdi haftada 15 saat ek ders alan bir öğretmene 940 doların üzerinde ödüyoruz. Birisi 400 dolar birisi 940 dolar. Bu öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirme, dolar bazında yüzde 100'den fazlasına arttırmamıza rağmen 400 dolardan 900 dolar üstüne çıkarttık. Ama inşallah Türkiye zenginleştikçe, Türkiye büyüdükçe öğretmenlerin de özlük haklarını iyileştirecektir" diye konuştu.

DHA