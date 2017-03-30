Bakan Yılmaz: İkili eğitim sistemini kaldıracağız (3)

EN FAZLA MİLLİ GELİR ÜRETEN 20 ÜLKE ARASINDAYIZ

Sinop'un Türkeli İlçesi'nden karayoluyla Ayancık İlçesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ayancık yol üzerindeki mezarlıkta 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit olan Ömer Can Açıkgöz'ün kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından ilçe belediyesinin sosyal tesislerinde halka seslenen Bakan Yılmaz, Türkiye'nin dünyada en fazla milli gelir üreten ilk 20 ülke arasında olduğunu belirterek, "Türkiye ilk 20'de 16'ncı sırada. 850 milyar doların üzerinde milli geliri var. Biz bu milli geliri petrolden elde etmedik. Doğalgaz'dan elde etmedik. Bizim altın madenimiz yok. Bizim tek bir sermayemiz var insanımız var. Bu insanımızın ürettiği üründen de 143 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Eğitimden geçen insanların ürettiği miktar 850 milyar dolarla dünyanın 16'ncısıyız. İyi bir seviye mi Hiç şüpheniz olmasın bir çok ülke gıptayla bakıyor" dedi.

CHP VE KILIÇDAROĞLU DEĞİŞTİ

CHP ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Yılmaz, "Şimdiye kadar biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili bir çok yasal değişiklik yapıldı. Hepsine Cumhuriyet Halk Partsi, Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Yani başörtüsünü bu devlete meydan okunacak bir sembol olarak görüyordu. Ancak geçenlerde İstanbulMaltepe'de bir başörtülü kız kardeşimize bir kendini bilmez saldırdığında Kılıçdaroğlu gitti o kız kardeşi ziyaret etti. Destek verdi. 'Kimsenin saçına, başına kılığına kıyafetine karışmayın. Herkes bu ülkede istediği gibi giyinir. İstediği gibi düşünür' dedi. Kılıçdaroğlu değişti değil mi CHP değişti değil mi Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisi. Kısaltılmışı AK Parti. Şimdiye kadar AK Parti demezdi. AKP derdi. Şimdi AK Parti demeye başladı. Bu neden İşte halk oylamasının bu ülkeye getirdiği uzlaşma ikliminden. Daha kabul edilmeden bu halk oylaması Cumhuriyet Halk Partisi'ni olumlu yönde değiştirdi" diye konuştu. Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından Gerze ilçesindeki programı nedeniyle ilçeden ayrıldı

DHA