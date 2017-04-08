Bakan Yılmaz: İstikrarlı hükümetler ligine geçeceğiz (2)

BAKAN YILMAZ'DAN OKUL MÜDÜRLERİNE ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özbelsan A.Ş. tarafından dar gelirli vatandaşlar için Kılavuz Mahallesi'ndeki cezaevi yanına yaptırılan 400 konutluk 'Vefa Konutları'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer butona basarak konutların temelini atttı. Bakan Yılmaz daha sonra engellilerin 16 Nisan'da oy kullanmasını kolaylaştırmak için düzenlenen Yahyabey Mahallesi'ndeki Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, 'Bugün Sivas'ta bir okulumuzu ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı engellilerimizin 16 Nisan'da oylarını rahatlıkla, huzur içerisinde kullanabilmek için teknik eksiklikler var mı imkanları var mı diye. Bu ortaokulumuzda engelliler çok rahat bir şekilde oy kullanma mahaline erişebiliyorlar. Yine bildiğiniz gibi engelliler 112'yi ararlarsa 112 de onları evlerinden almak üzere araç göndereceğiz. Bu araçalar engelli kardeşlerimizi alacaklar. Yine engelli kardeşlerimizi okullara getirecekler. Engelsiz okullarda kendilerine engel olmayacak şekilde oylarını kullanabilecekler. Dolayısıyla demokratik sistemin milli iradeyi hakkıyla temsil etmesi üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirebileceklerdir. Aynı şekilde bütün okul müdürlerine il ve ilçe müdürlerine çağrımdır, talimatımdır. Bulundukları yerlerde oy sandığı kurulacak okulları seçim gününden önce ziyaret etmeleri engellilerin rahat olarak sandığa engelsiz şekilde ulaşabilmelerini temin etmeleri ve bununla ilgili de kaymakamlıklara ve valiliklere gereken talimatı eksiksiz olarak vermeleridir. Yine vatandaşlarımız da her bulundukları yerde nerede olursa olsun 112'yi ararlarsa kendi adreslerine araç gönderilecektir ve araçla oy kullanacakları mahale getirilecektir' dedi.

DHA