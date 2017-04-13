Bakan Yılmaz: Tek adam kendiliğinden oraya gelmiyor (2)

'BU MİLLET ADAM GİBİ ADAM SEÇER'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde MHP ve CHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Bakan Yılmaz, daha sonra Koyulhisar İlçesi'ne geçti. Bakan Yılmaz burada Koyulhisar Belediyesi Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde Koyulhisar halkıyla bir araya geldi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada millete güvendiklerini ve ne verirse başlarının üzerinde olduğunu ifade etti. Yılmaz, 'Pazar günü bu aziz millete ne soracağız, diyoruz ki 'Sandıkta hükümeti sen kur, millet kursun'. Hükümeti millet kurunca adı millet hükümeti oluyor. Millete sorduğumuz sorunun ne zararı var. Şimdi birileri diyor ki 'Bu millet hükümet kurmasını bilmez. Hükümeti kimin kurması gerektiğini de bilemez, bunlar doğru dürüst adam seçemezler.' Kimi seçermiş Tek adamı seçermiş. Sonuçta adam seçiyorlar, adam. Bu millet adam gibi adam seçer' ifadelerini kullandı.

'MİLLETİ YALANLARIYLA KANDIRIYORLAR'

Hükümeti milletin kurması halinde ülkenin istikrara kavuşacağını aktaran Yılmaz şöyle dedi:

'Tek adam yalnızdır, tek adam hiçbir şey yapamaz. Tek adam ne zaman güçlüdür, millet ne zaman yanında durursa o zaman güçlüdür. O halde gücü veren kim, millet. Bunu 15 Temmuz'da sayın cumhurbaşkanımız da söyledi. 'Ben bu milletten daha büyük bir güç görmedim'. Şimdi o milletin tankını, topunu, helikopterini, uçağını gasp eden, çalanlara karşı 'işte ben de milletimle sokaklara çıkıyorum, ne yapacaklarsa yapsınlar' dedi. Dolayısıyla millete güvenirsen gerçek millet güç millettedir. Yine diyor ki 'Saddam da tek adamdı' diyor. Saddam tek adam olsaydı, kuyudan çıkartılmazdı, millet yanında durmadı kuyudan çıkartıldı. 'Kaddafi tek adam diyor' millet yanında durmayınca köprü altından çıkartıldı. Milleti yanlışlarıyla yalanlarıyla kandırıyorlar. Seyit Rıza'nın çok güzel bir sözü var, diyor ki 'ben sizin yalanlarınızla dolanlarınızla başa çıkamadım, bu benim için ar olsun, ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim bu da size ar olsun.' Biz bunların yalanlarıyla dolaylarıyla başa çıkamadık.'

Bakan Yılmaz, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında ihtiyaç sahibi 51 öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtım törenine katıldı.

DHA