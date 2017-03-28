Bakan Yılmaz: Türkiye bir üst lige çıkacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' oyu çıkmasıyla Türkiye'nin bir üst lige çıkarak istikrarlı hükümetler liginde yer alacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti İl başkanlığını ziyaret etti. Ak Parti milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara ve İl Başkanı İzzet Toprak ile bir araya gelen Bakan Yılmaz, partililere hitap etti. 16 Nisan referandumu ile Türkiye'nin yeni bir sisteme kavuşacağını anlatan Bakan Yılmaz, 'Evet' denilmesi ile Türkiye'nin bir üst lige çıkacağını kaydetti.

Yeni sistemin demokratik, uzlaşmacı, istikrarlı, hukuk devletine uygun olduğunu anlatan Bakan Yılmaz, referandumda 'Evet' denilmesiyle Türkiye'yi daha parlak günlerin beklediğini kaydetti. Ak Parti iktidarlarının sürekli güçlendiğini ve halka hizmet ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle dedi:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye bir üst lige çıkacaktır, lig atlayacaktır, istikrarlı hükümetler liginde yer alacaktır. Dünyadaki kalkınmış ülkelere bakın hepsinde mutlaka istikrarlı hükümetlerin olduğunu görürsünüz. Diyoruz ki bu gelen sistem daha demokratiktir. Niye diye soracak olursanız; biz 2002'de seçime gittik yüzde 34 oy aldık, ülkeyi yönettik. 2007'de seçime gittik yüzde 46 oy aldık ülkeyi yönettik, şimdiki oyumuz yüzde 49 ülkeyi yine yönetiyoruz. 16 Nisan'da halk oylaması geçtikten sonra herhangi bir partinin veya birinin yüzde 34 ile Türkiye'yi yönetebilmesi mümkün olmayacak. Yönetebilmesi için en az yüzde 50 artı bir oy gerekir. Bu ülkeyi yüzde 30 veya 40 ile yönetmek mi daha demokratik, yoksa yüzde 50'nin üzerinde bir milli iradeye dayanarak, milletten destek alarak yönetmek mi daha demokratik Tabii ki ikinci seçenek. Sadece bu kriter dahi bu halk oylamasına evet demek için yeterlidir."

Yeni sistem ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek adam olacağı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını da savunan Bakan Yılmaz, "ABD başkanının yetkisi Cumhurbaşkanımızdan çok daha fazla ama kimse çıkıp Trump’a diktatör demiyor. Ondan daha az yetkisi olan Recep Tayyip Erdoğan’a tek adam suçlamasında bulunuyorlar. Bunu da mevcut sistem devam etsin istedikleri için söylüyorlar. Hiç tek adamın gücü olur mu Olmaz. Tek adam yalnızdır, tek adam ne zaman güçlü olur, millet yanında durduğu zaman güçlü olur. Ama maalesef millete kızamayanlar, Tayyip Erdoğan’a kızıyorlar" diye konuştu.

DHA