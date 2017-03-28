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Kilis Haberi: Bakan Yılmaz: Türkiye bir üst lige çıkacak (2)

Bakan Yılmaz: Türkiye bir üst lige çıkacak (2)
16:1328 Mart 2017
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Bakan Yılmaz: Türkiye bir üst lige çıkacak (2)
Bakan Yılmaz: Türkiye bir üst lige çıkacak (2)

MERKEZ AÇILIŞINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen 'Abidin Ağa Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezi’nin açılış törenine katıldı.
Tören alanına gelişi sırasında zılgıtlarla karşılanan Bakan Yılmaz, açılışını yaptığı merkezin kadınların meslek edinmesi ve ekonomik olarak güçlenmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti. Kilis’in eğitim alanında yaşadığı sorunların çözümü için çabaladıklarını anlatan Bakan Yılmaz, bütçenin yüzde 20'ye yakın bir bölümünü eğitime aktardıklarını ifade etti.
Yılmaz ve beraberindekiler açılışın ardından caddelerde dolaşıp, esnafla sohbet etti.

 

DHA

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