Bakan Yımaz: Bu sistem 'hayır' diyenlerin de menfaatine olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, 'Sabah oyu vereceksin, akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Allah için bundan Türkiye zarar görür mü Akşam hükümet belli oluyor, sabah devletin hizmetine konuluyor. Diyoruz ki, bu sistem kesinlikle millet hükümeti sistemi, milletin menfaatini olacaktır. Hatta buna 'hayır' diyenlerin de menfaatine olacaktır' dedi.

Dün akşam saatlerinde Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün Akıncılar ilçesinde TOKİ konutlarının kura çekiliş törenine katıldı. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun ve Habip Soluk ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinerek şunları söyledi:

'Etkin ve hızlı karar alabilen bir yönetime sahip olmamız lazım. Artık vakit kaybetmememiz lazım. Bunun içinde kaynak israf etmememiz lazım. Bunun içinde 16 Nisan'da halk oylaması geliyor. 16 Nisan'da milletimize sorduğumuz soru şu, 'Hükümeti sandıkta sen kurmak ister misin' Başka hiçbir soru yok. Buna millet hükümeti diyoruz. Meclisi millet oluşturuyordu, şimdi de hükümeti millet oluştursun mu Sabah oyu vereceksin, akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Allah için bundan Türkiye zarar görür mü Akşam hükümet belli oluyor, sabah devletin hizmetine konuluyor. Diyoruz ki, bu sistem kesinlikle millet hükümeti sistemi, milletin menfaatine olacaktır. Hatta buna 'hayır' diyenlerin de menfaatine olacaktır. Çünkü Türkiye'nin önündeki engeller aşılacaktır.' dedi.

Bakan Yılmaz daha sonra ilçeye yapılacak 147 konutun ilk kura çekilişini gerçekleştirdi.

EMNİYET VE İMAM HATİP'E ZİYARET

Daha sonra Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, ilçe emniyet müdürlüğüne geçerek Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ay-yıldızlı motiflerle süslenen pastayı kesen Bakan Yılmaz, pasta üzerindeki Türk bayrağını bölmemek için özen gösterdi. Ardından Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Bakan Yılmaz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret ettiği sınıfın mevcudunu soran Bakan Yılmaz, 'Küçük ilçelerimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 15 civarı. Ama 20'yi geçmiyor. Allah izin verirse Türkiye'nin her tarafını böyle yapacağız' dedi.

DHA