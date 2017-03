Bakan Zeybekci: 16 Nisan kurtuluş savaşıdır (2)

BAKAN KAYA: DİPLOMASİ TARİHİNDE BİR UTANÇ GECESİYDİ

Denizli Anemon Otel'de düzenlenen İş Dünyası Denizli İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra, Ak parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu üyeleri ile Ekonomi Bakanlığı'nın 7 Genel Müdürü ile TOKİ Başkanı katıldı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşadıkları ile ilgili Denizlili vatandaşların görüşlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi, 16 Nisan'da hemşehrilerinden evet oyu istedi. Hollanda'da yaşadıklarını anlatan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, şöyle konuştu:

"Konsolosluğa 30 metre kala, 7 saat boyunca bir arabanın etrafında ve içinde hiçbir insanı ihtiyaçlarımızı karşılamamıza izin vermeyerek bizi tuttular. Biz dik durduk, çünkü 15 Temmuzda bu millet dik durdu. 250 tane canımızı verdik, şehidimiz var, gazilerimiz var. Millet bu vatanı, kanıyla, canıyla sulamıştır. Biz de Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşacağız dedik, ama çok insanlık dışı bir muameleyle karşılaştık. Diplomasi tarihinde bir utanç gecesiydi. Diploması tarihinde görülmeyecek şekilde bizi sınır dışı ettiler. İnsanlık dışı bir muameleye karşılaştık. Kadın bakan olarak kınadığımı orada ifade ettim. 8 Mart Kadınlar Günü'nden üç gün sonra Avrupa'nın göbeğinde, her türlü özgürlüğün beşiği olduğunu söyleyen Hollanda gibi bir ülkede bize niçin bunu yaptılar diye düşünmemiz gerekiyor. 16 Nisan'da Avrupalı tüm kardeşlerimiz bu yapılan insanlık dışı muameleye cevabı güçlü bir evetle verecektir."

'KADIN BAKANLAR KULAKLARINA İNANAMADI'

Birleşmiş Milletler'de Hollanda'da yaşadığı insanlık dışı muameleyi anlattığını söyleyen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadın bakanlarla ikili görüşmelerim oldu, onlara da bu olayı anlattım. Bakanlar kulaklarına, duyduklarına inanamadılar. İnanılmaz bir olay yaşadık. Bu Türkiye'nin daha da güçlenmesini istemeyen Hollanda'nın bize insanlık dışı bir müdahalesiydi. 17 Nisan'da daha güzel bir Türkiye olacak inşallah" diye konuştu.

'15 TEMMUZ BİR İŞGAL GİRİŞİMİ'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine değindi, 16 Temmuz sabahı güneşin Türkiye'de bir başka güzel doğduğunu söyledi. Zeybekci, "15 Temmuz olgunlaştırılan bir işgal girişimi. İki tane nesebi belli olmayan insana teslim etmenin girişimi. Gezi olaylarından, 17 Aralık'tan, 7 Haziran'dan beri her şeyiyle hazırladılar. Bir işgal girişimiydi. Bu millet dualı bir millettir, esaret görmemiş bir millettir. Bu millet milyonlarca şehit verdi. Bu coğrafyada biz her türlü zulmü gördük. Asla aman demedik, teslim olmadık. Bir dönemi kapattı, çünkü artık bu millet demokrasiye el koydu. Ülkesinin geleceğine el koydu. Artık bu ülkede böyle bir darbe girişimi olmaz. Başka yöntemlerle yapabilirler mi, yapabilirler" diye konuştu.

'HAKSIZLIKLARIN HESABI MUTLAKA SORULACAK'

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin 23 Temmuz'daki kapağına tepkisini yeniden dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü

"23 Temmuz Cumartesi günü Almanya'da yayın yapan bir dergi Der Spiegel, o gün kapağında Türkiye'nin kapağını kullanma saygısızlığıyla üzerinde dikenli teller ve bir zamanlar demokrasi vardı başlığı. Daha şehitlerimizin kanı kurumadan. O gün Türkiye ile ilgili algı operasyonunun seferberliği başladı. Darbe girişimi başarılı olsaydı, hükümet yok edilseydi, insanların özgürlükleri yok edilseydi, demokrasi mi olmuş olacaktı. İşte bu kendilerini ele vermeleri. Bundan sonra Avrupa'nın birçok yerinde algı operasyonu başlattılar. Onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti Bakanının bir adi polis şefi tarafından parmakla tehdit edildiği Hollanda'nın yanında, Almanya'da yayın yapan bir gazetede, bu ülkenin Ekonomi Bakanı'na Erdoğan'ın tasmalı köpeği diye hitap etti. 80 milyonu temsil eden Ekonomi Bakanına bu sözü söyledi. Özay Gönlüm'e anma gecesi yaptık. Köln'de iki defa iptal edildikten sonra Almanya'daki Türk vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bunlara ulaşmak benim hakkım. Onların da o dönemde ulaşılmak insani hakları. Artık Türklere hiçbir hak vermemek, yasaklamak mübah, onlara küfretmek aralarında şakalaşmak haline geldi. Bakanımıza yapılan tüm haksızlıkların hesabı mutlaka sorulacak."

'GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMİSİNİ 2018 BAŞI BİTİRECEĞİZ'

Türkiye'nin AB sürecinin en kritik dönemini yaşadığını vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "AB sürecinin en kritik dönemini yaşıyoruz. AB ile dış ticaret hacmimiz 160 milyar dolar. Para her şey değil. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda günde bir tayin pilavla savaştı. Terör örgütün sevindiren adımlardan uzak duracağız. Aynı şekilde Türkiye o devasa Avrupa Birliği'nin 5. ekonomik ortağı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili çok önemli bir noktadayız. AB ile Gümrük Birliği'nden güncellenmesinde etki değerlendirme raporları hazırlıyoruz. Sonuç iki taraf da kazanıyor. Türkiye tek başına AB'nin büyümesini artırıyor, ihracatını artırıyor. Türkiye'nin büyümesine de AB'nin katkısı oluyor. Onun için AB ile oturduk karar verdik, gel görüşelim dedik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini. 2018'in başı gibi inşallah bunu bitireceğiz. Dünyada menfaate dayanmayan hiçbir ilişki yoktur. AB'nin kapısında Türkiye hiçbir zaman el pençe divan durmadı, bundan sonra da durmayacaktır. Onlar da kazanacak, bizler de kazanacağız" diye konuştu.

'BU MESELE TÜRKİYE MESELESİDİR'

16 Nisan'ın AK Parti meselesi değil memleket meselesi olduğunu söyleyen Zeybekci, "Bu sistem Türkiye'nin başına bela. Ne bedel ödediysek, bu sistem yüzünden ödedik. İstiklalimizin, istikbalimizi bu sistem sayesinde halletmeye çalıştılar. Bu mesele bir Türkiye meselesidir, bu bir beladan kurtulma meselesidir. Hiçbir seçime giderken yüreğiniz ağzınızda gitmeyeceksiniz. Kim kimle koalisyon yapar diye düşünmeyeceksiniz. Seçimlerden tek başına, kesintisiz 5 yıl iktidar çıkacak. Bu mesele sizin meselenizdir. Sahip çıkmanızı, taraf olmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda platformu oluşturan meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iki bakana çini hediye etti. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Osman Nuri BOYACI Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

DHA