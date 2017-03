Bakan Zeybekci: 16 Nisan'da CHP'ye iktidar yolu açılacak

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'ın ardından Türkiye'de siyasetin rahatlayacağını söyledi. 16 Nisan'da CHP'ye iktidar yolunun açılacağını kaydeden Zeybekci "Ha bire yüzde 25'de kalan marjinal ve uç muhalefet Türkiye'ye zarar veriyor" dedi.

Muğla programı kapsamında ilk olarak Seydikemer'e gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Seydikemer Belediye Başkanı AK Parti'li Yakup Otgöz'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplanan vatandaşlarla sohbet eden Zeybekci, daha sonra Fethiye'ye geldi. Bakan Zeybekci, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) Çalış Plajı'ndaki Şat Restoran'da düzenlediği 'Fethiye Ekonomi Buluşması' toplantısına katıldı. Yemeğin ardından salondakilere seslenen Bakan Zeybekci, 2016 yılında Türkiye'nin başına gelmeyen kalmadığını söyledi. Her türlü bela ve düşmana rağmen 2016'yı 2.4 büyüme rakamıyla kapattıklarını dile getiren Zeybekci, 2002 yılında 3 bin 500 dolar olan kişi başına düşen milli geliri, 2016 yılı sonunda 11 bin dolara çıkardıklarını aktardı. Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi haline geldiğini anlatan Zeybekci, şu anda gelinen durumu 'Türk mucizesi' olarak niteledi. Bakan Zeybekci, 2016 yılı itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranın yüzde 88'in üzerine çıktığını kaydetti.

"SİSTEM SORUN ÜRETİYOR"

Konuşmasının devamında referandum sürecine değinen Bakan Zeybekci, Türkiye'deki yönetim sisteminin yıllardır sorun ürettiğini savundu. Zeybekci, sistem sorunu nedeniyle başbakan ve bakanların asıldığını, muhtıra ve darbelerle iktidarların indirildiğini, öğretmenlerin sürgün edildiğini, sağ sol kavgası nedeniyle gençlerin birbirini öldürdüğünü ve ardından 12 Eylül Darbesi'nin geldiğini belirtti. Her birinin mazeretinin ülkeyi diğerinden kurtarmak olduğunu belirten Zeybekci, "Yeter" diyen milletin Turgut Özal'ı iktidara getirdiğini söyledi. Özal dönemiyle Türkiye'nin kalkınmaya başladığını söyleyen Zeybekçi, "1990'larda allem ettiler kalem ettiler, yine bu sistem sayesinde Özal'ın tek başına iktidarını yıktılar. Özal iktidarından sonra 30 yaşında genç kadınları emekli ettiler bu ülkede. Hepsi bu ülkeyi koalisyonlara mahkum etmek için" dedi.

"BU SİSTEMDEN KURTULMAK ZORUNDAYIZ"

Mevcut sistemin Türkiye'yi zayıflatmak isteyen dış güçlerin maşası haline geldiğini ileri süren Zeybekci, "Kadim düzenin kurgulayıcıları, bizi yıllarca bu sistemle soydular. Türkiye'de siyasi sistemin güçlü bir iktidar üretmesine asla izin vermediler. Türkiye'nin en önemli meselesi bu sistemden kurtulmak ve özgürlüğünü kazanmaktır. 2023, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefini geçmek için bu sistemden kurtulmak zorundayız. Geldiğimiz noktada muhteşem bir fırsat var" diye konuştu.

BİLD GAZETESİ'NE TEPKİ

Katılımcılara "Avrupa'nın bu hareketleri normal mi" diye soran Zeybekci, İsviçre ve Almanya'da gazetelerin "Türkçe" başlıkla çıktığını kaydetti. Almanya'daki 3 milyon vatandaşa ulaşmaları engellenirken, bölücü terör örgütünün gösteri yapabildiğini dile getiren Zeybekci, Alman Bild Gazetesi'nin ziyaretine ilişkin yaptığı haberi okudu. Zeybekci, "2 yer iptal edildikten sonra 3'üncü yerde vatandaşlarımızla buluştuk. Arkamda gördüğünüz Bild Gazetesi'nin başlığı. Diyor ki 'Erdoğan'ın en azılı tasmalı köpeği Köln'e geldi'. Bild Almanya'nın en büyük gazetelerinden biri. Dediğim gibi biz bir olmak zorundayız. Bu AK Parti'nin meselesi değil, hepimizin meselesi. Hollanda da benim bakan kardeşime elini sallayan o polise bunun hesabını soracağız. Avrupa'da hukuk varsa bizim için bu başlıkları atan gazeteye bunun hesabını soracağız" dedi.

"16 NİSAN CHP'YE İKTİDAR YOLUNU AÇACAK"

16 Nisan'ın ardından Türkiye'de siyasetin rahatlayacağını sözlerine ekleyen Zeybekci şunları söyledi;

"Seçimlerde artık kayıtsız, şartsız tek başına yüzde 50 oy alan iktidar, her daim çıkacak. İster sağdan, ister soldan. Türkiye bu beladan kurtulacak. Bize her türlü tuzağın kurulduğu, hastalıkların çıktığı bu deliği kapatacağız. Her kim ki bu memlekette yüzde 50'ye talip oldu. Milletin karşısına geçecek projelerini, sevdasını anlatacak. Yüzde 50'ye talipse, yüzde 70'in değerlerine, aklına hitap edecek. Yüzde 70'le barışacak. Yüzde 70'e hizmet etmek istediğini millete inandıracak ve siyasette uzlaşma olacak. 16 Nisan CHP'ye de iktidar yolunu açacak. Ha bire yüzde 25'de kalan marjinal ve uç muhalefet Türkiye'ye zarar veriyor. 2019'da seçime gidilirken AK Parti ya da MHP'liler yüzde 10 önde başlar diye bir şart mı var"

Bakan Zeybekci Fethiye'deki programının ardından Köyceğiz'e hareket etti.

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ KÖYCEĞİZ'DE

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Köyceğiz'i ziyaret etti. Zeybekci'nin ilk durağı, Seydikemer İlçesi oldu. Zeybekci'yi, AK Parti Muğla milletvekilleri Hasan Özyer, Nihat Öztürk, Muğla Valisi Amir Çiçek, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün Köyceğiz'i ziyaret etti. Belediye binası önünde Bakan Zeybekci'yi karşılayan ekip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Anadolu İmam hatip lisesi öğrencisinin okuduğu Kuran-ı Kerim'i dinledi.

"BİRİ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DURDURSUN"

Referandum çalışmaları kapsamında Köyceğiz de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'a gelmiş. Burada 18 maddenin içinde olmayan bir şey söylemiş. 'Bir sabah kalkacaksınız, muhtarlığınız elinizden gitmiş olacak' demiş. Ya böyle bir şey yok ki maddede. Sen kimi kandırıyorsun Bir adam durduğu yerde tek ayaküstüne kırk yalan söyler mi Biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu durdursun" diye konuştu.

"PARTİLERE OY VERMEYECEKSİNİZ"

Açıklamalarını sürdüren Bakan Zeybekci, "16 Nisan'daki referandum bir parti meselesi değildir. Hatta AK Parti veya CHP, MHP meselesi hiç değildir. Partilere oy vermeyeceksiniz. Ülkenin refahı için oyunuzu kullanacaksınız. Bu nedenle muhtarlara ve STK temsilcilerine büyük iş düşmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan öyle bir lider ki, önceden gelen tüm tehlikeleri sezerek her zaman üstesinden gelmesini bildi. Sizler en doğrusunu yaparsınız evet derseniz yarın CHP'nin önünü de açarsınız onları da sizin evet oylarınız kurtarır. Belki bir dahaki seçimde onlar iktidar olmayı başarabilirler" dedi.

Bakan Zeybekci'ye konuşmasının ardından Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceyhan tarafından plaket takdim edildi. Ardından Zeybekci kendisini dinlemeye gelen bedensel ve zihinsel engelli Erhan Gün'ü ziyaret ederek sohbet etti. Bakan Zeybekci programının ardından Muğla'ya hareket etti.

