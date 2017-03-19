Bakan Zeybekci: 16 Nisan'da CHP'ye iktidar yolu açılacak (2)

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SALONDAKİ ATATÜRK PORTRESİNİ ELEŞTİRDİ

Muğla'da iş dünyası ile bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, toplantı yaptığı salonda kalemi sol el tutan Atatürk portresini eleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün solak birisi olmadığını ifaden eden Bakan Zeybekci, "Arkadaşlarımıza söyleyin de bunu değiştirmelerinde fayda var. İllaki Atatürk solaktı diyorlarsa bu ayrı bir tartışma konusu" dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Muğla'ya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Muğla Barosu Konferans Salonu'nda işadamları ile bir araya geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Zeybekci, "Bir yere gittiğim zaman ölçüler ve detaylarla ilgili sıkıntıları olan bir adamım. Salona girer girmez oturdum ve ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalemi sol elinde görünce Atatürk solak değildi dedim. tekniğinde böyle bir şey var. Negatiften çekerken bir daha basarsanız ters çıkar. Arkadaşlarımıza söyleyin de bunu değiştirmelerinde fayda var. İllaki Atatürk solaktı diyorlarsa bu ayrı bir tartışma konusu" dedi.

Bakan Zeybekci, Muğla'daki programının ardından karayolu ile Dalaman Havalimanı'na geçerek Muğla'dan ayrıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA