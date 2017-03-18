Bakan Zeybekçi Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi (2)

BİSİKLET DAĞITTI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Germencik'te katıldığı açılış sonrasında Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün organize ettiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 74 bisikletin dağıtım törenine katıldı. Bakan Zeybekçi, "Sağlıklı bir nesil olması gerekiyor. Obezite ile mücadele veren Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde bu şekilde binlerce bisiklet dağıtıyor. Bugün de burada şehit ve gazi çocuklarına Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletleri evlatlarımıza dağıtacağız. Güle güle kullansınlar. Sakın ha eskiyecek veya çizilecek diye tasalanmayın. Eskirse ben, Ekonomi Bakanı Zeybekçi olarak size yenisini vereceğime söz veriyorum" diye konuştu.

'RİZELİLER GİBİ UYANIK OLUN'

Konuşmasında Aydınlılara, 'Rizeliler gibi uyanık olun' çağrısında da bulunan Zeybekçi, "Bu bir yarıştır. Aydın'ın başını dik edin. Aydını şöyle bir coşturun. Türkiye ortalamasının üzerine çıkarın inşallah. Rizeli'ye bakın ne kadar uyanık. Ne demek istediğimi anladınız. Mesut Yılmaz Başbakan, Anavatan 30. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Ak Parti 3-0 şimdi tam zamanı sizin için" dedi.

SPOR SALONU SÖZÜ VERDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Söke-Germencik arasında bulunan Sazlı Mahallesi'ni de ziyaret etti. Mahalle yollarının çok kötü durumda olduğunu söyleyen vatandaşlar, hizmet istediklerini belirtti. Mahalledeki gençler de spor salonu bulamadıklarını anlatarak, spor tesisi yapılmasını istedi.

Genç sporcuların talebi üzerine Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı telefonla aradı. Kılıç'a, "Sazlı Mahallesi'nde vatandaşların güreş yapabilecekleri salon yok, salon istiyorlar, 300-500 kişilik olabilir" bilgisini ileten Zeybekci, konuşmasının ardından "Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Bey, salonu yapacağını söylüyor" dedi.

DHA