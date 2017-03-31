Bakan Zeybekci: Bu performans bir Türk mucizesidir

DENİZLİ'de iş kadınlarıyla bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Zeybekci, 2016 yılı için açıklanan yüzde 2.9 büyüme oranının, yaşananlara rağmen bir Türk mucizesi olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki Marla Restoran'da Denizli İş Kadınları Birliği'ne (DİKAB) üye kadınlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ile DİKAB Başkanı Nilgün Ök ile iş kadınlarının katıldığı toplantıda kadınlar, iş dünyasında yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Toplantının sonunda kendi kızı Fatma Zeybekci'ye DİKAB üyelik beratı da veren Zeybekci, konuşma da yaptı.

Kadınlar bir konuya sahip çıktıysa onun sağlam ellerde olduğunu, anne şefkatiyle, kadın titizliği ve sabrı ile sahip çıkıp ilgilendiklerini, Denizli'nin en önemli başarılarından birisinin kadınların iş dünyasına çok büyük bir cesaretle girmeleri olduğunu belirtti.

"ORTA VADELİ PROGRAMIN BİNDE 3 ALTINDA"

TÜİK'in bugün açıkladığı büyüme oranlarını değerlendiren Zeybekci, geçen yıl tüm yaşananlara rağmen büyüme oranlarının Türk mucizesi olduğunu ileri sürdü. Zeybekci, şunları söyledi:

"2016 yılı ile ilgili Avrupa Birliği genel ortalaması, Euro bölgesi, OECD'nin ortalaması, yaklaşık olarak ve Türkiye'nin büyümesi ile ilgili rakamlar çıktı. Türkiye dördüncü çeyrekte, yani 2016'nın son üç ayında yüzde 3.5 büyüdü. Dünyadaki bütün kredi derecelendirme kuruluşları, tüm kurumlar, Türkiye'nin büyümesiyle ilgili 1.5 olursa iyidir, 2 olursa büyük zaferdir dediklerinde biz hep şunu söyledik. Orta vadeli programımızı tutturacağız. Orta vadeli programımızın hatta biraz üzerinde olmayı hedefliyoruz. En negatif olduğu, en aşağılarda tahminlerin bulunduğu dönemde de hep dedik ki; yüzde 3'ler seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin dinamiklerini biliyorduk. Türkiye'deki bütün değerleri yan yana koyduğumuz zaman ve son çeyrekle ilgili beklentileri de üzerine eklediğimiz zaman elde ettiğimiz rakam buydu. Türkiye yıl genelinde yüzde 2.9 büyümüş oldu. Orta vadeli programımızın binde 3 altında."

"BU PERFORMANS BİR TÜRK MUCİZESİDİR"

Konuşmasında 2016 yılında yaşanan olaylara da değinen Zeybekci, "Gerek 15 Temmuz ihaneti işgal girişimi, gerek Irak'taki, Suriye'deki gerekse 2015 Kasım ayında başlayıp süren Rusya'yla yaşanan olumsuzluklar ve hala devam eden etkileri, Türkiye'nin etrafındaki bu ateş çemberi, Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'de yaşananlar ve Türkiye'ye pompalanmaya devam eden olumsuzluklarla ilgili her şeyi yan yana koyduğumuz zaman inanın Türk sanayisinin, Türk ekonomisinin ve ticaretinin gerçekleştirdiği bu performans bir Türk mucizesidir" diye konuştu.

"2017 YILINI BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Büyümenin özel sektör ve kamu eliyle gerçekleştiğini vurgulayan Zeybekci, "Şubat ayında da dış ticaret açığımız 3.7 milyar dolara düştü. Bu da önemli bir başarıdır. Biz 2017 yılını bir kalkınma, bir şahlanış dönemi olarak görüyoruz. Yeni bir seferberlik dönemi olarak görüyoruz. 2016 yılında bu hain darbe girişimi yaşanmamış olsaydı, 18 Temmuz'da yatırım teşvik sistemleri ve ihracat destek sistemlerimizle ilgili dünyanın en iddialı yatırım teşvik ve ihracat desteklerini açıklayacaktık. Bu millet 15 Temmuz'da bir demokrasi destanı yazdı" dedi.

"TÜRKİYE EN AZ YÜZDE 5.5 BÜYÜMEK ZORUNDA"

Türkiye'nin 2002 yılından bugüne kadar ortalama yüzde 5.7 büyüdüğünü anlatan Zeybekci, "Dünyada OECD, Avrupa Birliği ve G-20 ülkeleri içinde Türkiye, 3'üncü sırada yer aldı. 2011, 2012'den itibaren yerimizde saymaya başladık. Bunun sebebi olarak da Türkiye kendini tekrar etmeye başladı. Türkiye o güne kadar sağladığı başarının A planını tamamladığı için yeni B planına, dönemine, ikinci dönemine geçmekle ilgili biraz sıkıntı yaşadı. Türkiye yüzde 5'in altında büyüdüğü zaman kayıptadır. Yüzde 5'le dengede oluruz ama yüzde 4.5'la işsizliğimizi artırırız. Çünkü Türkiye olarak biz her yıl üst üste 1 milyon vatandaşımızı iş sahibi yapmak zorundayız. Onun için biz ortalama olarak en az yüzde 5.5 ve üzerinde büyümek zorundayız. En sağlıklı büyüme de 6-6.5-7'ler seviyesinde bir büyüme ortalamasını tutturmak zorundayız ki; işsizliğimiz azalsın. Bunu sağlamak için Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için bugüne kadar yaşadığımız hastalıkları Türkiye'nin yaşamaması gerekiyor. Türkiye'nin bu sıkıntılardan kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

"16 NİSAN, TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİ İÇİN ÖNEMLİ"

Referandumun Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirten Zeybekci, " Onun için 16 Nisan'daki anayasa değişikliği, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin istikbali ve istiklali için önemli. Türkiye artık bir daha asla ve asla bu hastalığa yakalanmayacak. Türkiye asla bir daha koalisyon görmeyecek, bilmeyecek. İster sağdan gelsin, ister soldan gelsin kim gelirse gelsin yüzde 50 ile tek başına iktidara gelecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye toplantının sonunda DİKAB Başkanı Nilgün Ök, çeşitli hediyeler verdi.

Zeybekci daha sonra Aydın'ın Buharkent ilçesine hareket etti.

DHA