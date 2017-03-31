Bakan Zeybekci: Bu performans bir Türk mucizesidir (2)

FIRAT KALKANI HAKKINDA KONUŞTU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli programının ardından ardından Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne geçti. Kaymakam İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ı zeyaret eden Zeybekçi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili soru üzerine Zeybekci, "Fırat Kalkanı Operasyonu sona erdirilmemiştir. El Bab operasyonu bitmiştir. El Bab'ta yaşayan Suriyeli vatandaşların memleketlerine dönmesi için çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

'CHP, KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULACAK İNŞALLAH'

Bakan Zeybekci, daha sonra belediye yanındaki meydanda halka seslendi. Zeybekci'ye, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Ak Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem ve Abdurrahman Öz, Belediye Başkanı Haluk Alıcık da eşlik etti. Bakan Zeybekci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Zeybekci, "Yeni sistem sadece tek başına iktidar getiriyor. İster sağdan gelsin, ister soldan gelsin. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi var, o da referandumda hayır çıkması. 16 Nisan'dan sonra hayır çıkmazsa o yok. CHP, Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak inşallah. Çünkü bakın bu CHP'ye iyi gelecek, Türkiye'de siyasete iyi gelecek. Türkiye'de siyaset, 'mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır' diyebilecek. Bakın Devlet Bahçeli'ye, devlet adamı nasıl olurmuş, millet adamı nasıl olurmuş, görsünler" dedi.

'RESMEN KOMEDİ'

Kılıçdaroğlu'nun Aydın programında referanduma ilişkin açıklamalarını komedi olarak değerlendiren Zeybekci, "Kılıçdaroğlu, Aydın'a geldiğinde ne dedi biliyor musunuz Minibüsçüleri toplamış diyor ki '16 Nisan'da evet çıkarsa, bir gün sabah görecekseniz, minibüsleriniz elinizden alınmış olacak' diyor. Geldiğinde bunları söyledi. Yaklaşık 82 tane muhtarımız içinde bir tane de kadın kardeşimiz vardı. Muhtarlarla bir araya gelmiş. Muhtarlara ne diyor biliyor musunuz '16 Nisan'da evet çıkarsa bir gün sabah muhtarlıkların kapandığını görürsünüz. Muhtarlıklarınızın elinizden alındığını görürsünüz.' Sevgili kardeşlerim, ben inanamadım. Evvelsi gün akşam da televizyonda seyrediyorum. Televizyonda da '16 Nisan'da evet çıkarsa, bir gün sabah lokantaların elinizden alındığını görecekseniz.' Şaka gibi. Resmen komedi. Gelecekle ilgili zerre miktar söyleyecekleri söz yoktur" diye konuştu.

ALANDAN 'HAYIR' SESİ YÜKSELDİ

Ekonomi Bakanı'nın konuşması sırasında 34 yaşındaki Ali K., "Doğruları konuşun, doğru söylemiyorsunuz. İnadına hayır" diye bağırmaya başlayınca çevre hareketlendi. Halkın tepki gösterdiği Ali K., polisin müdahalesiyle uzaklaştırılarak gözaltına alındı, emniyete götürüldü.

Miting sonunda Nazilli Ticaret Borsası'nın ödül törenine katılan Bakan Zeybekci, buradan Denizli'ye gitmek için ayrıldı.

DHA