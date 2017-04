Bakan Zeybekci: Bu yılı ihracatta seferberlik yılı ilan ettik

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılını ihracatta seferberlik yılı ilan ettiklerinive ihracat hedefinin 153 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye'nin her yıl yüzde 5.5 – 6 büyümek zorunda olduğunu belirten Zeybekci, "Türkiye'nin her yerinde bunu yapacağız. 2017 yılından itibaren ihracatın büyümeye net katkı verdiğini görmeye başlayacaksınız. Türkiye artık o istediği büyüme rakamlarına gelecek" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlığı ile 27 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünün oluşturduğu Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu'nun birlikte düzenlediği 'Ekonominin Genç Aktörleri' toplantısına katıldı. Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra Vali Ahmet Altıparmak, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile iş dünyasının genç isimleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, salonda geleceğin bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları olduğunu belirterek, "Denizli'nin ihracatını artıracak, Denizli'yi yönetecek gençler burada. Dünya artık güçlünün söz sahibi olduğu, acımasız savaşların yaşandığı bir arenaya dönüşmüş bulunmaktadır. Biz Türkiye olarak tüm hesapların üzerinde kurulduğu coğrafyada mazlumların umuduyuz" dedi.

GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Toplantıya gençlerin gösterdiği ilgiye teşekkür eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi gençliğini hatırladığını, o yaşlarda hayatı ile ilgili önemli kararlar verdiğini belirterek, "İstanbul'da önemli bir firmada genel müdür yardımcısı olarak çalışırken, Denizli'ye dönme kararı verdim. Cumartesi günü sarı jetonlu telefonla Küçüker Tekstil'in sahibi Besalet Bey'i aradım ve teklifini kabul ettim. Benim Denizli tercihinde bulunduğum 1988 yılında Denizli'nin ihracatı 50 milyon dolardı. 1993'ün ağustosunda Denizli'nin reel sektörde en yüksek maaş alanlardan biri iken ayrılacağımı söyledim. 1994'ün ilkbaharında Turkuaz Tekstil'i kurdum, arkadaşlarımla. Onun için siz gençleri anlıyorum, hissediyorum" dedi.

GENÇLERE ÖĞÜTLER VERDİ

Belediye başkanı olduğunda hiçbir şey bilmediğini öğrendiğini söyleyen Zeybekci, "Belediye başkanı olunca gerçek bürokrasiyi gördüm. Bir işin nasıl olmaz hale getirildiğini gördüm. 2011'de milletvekili olduk, Ankara'ya gittiğimde artık tamamdır, bir şeyler olmuşumdur diye düşündüm. Üç beş ay sonra dedim ki; yine bir şey bilmiyormuşum. Öğreneceğim çok şey varmış. Bunlar birer itiraf. İleride karşılaşacağınız şeyler. Bakan olduktan sonra evet öğreneceğim çok şey varmış dedim. Ömrümün sonuna kadar da öğrenmeye devam edeceğim. Siz gençlere söyleyebileceğim en önemli şey olacak bu" diye konuştu.

"BİR DAHİ GAZİ MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN KURULAN CUMHURİYET SON KALEMİZDİR"

Türkiye'nin 1980'li yıllara kadar geçirdiği süreçleri anlatan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarihte olanları tek tek değerlendirmek gerektiğini söyledi. Zeybekci, "Tarihimize geriye giderek bakacak olursak, Osmanlı Dönemi'ndeki kurumlar dünyanın birçok ülkesi tarafından alınmış ve uygulanmış olan kurumlardır. Cumhuriyet bir Türk, Anadolu destanıdır. Milyonlarca şehitten sonra Türkiye Cumhuriyeti bir dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuş cumhuriyet. Bizim için son kalemizdir. Dünya durdukça bu cumhuriyeti hep beraber var edeceğiz inşallah. Bu son nokta. Artık başka devletimiz, vatanımız, verecek bir şeyimiz kalmadı artık. Önce ülkemizi, devletimizi, milletimizi artık tahkim etmemiz lazım" dedi.

"2008 KRİZİ OBEZİTE PROBLEMİYDİ"

Türkiye'nin bugünü de anlatan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünya ekonomisinin 2008 yılından bu yana toparlanamadığını vurgulayarak, "2008 dünya ekonomisi için tam biz obezite problemiydi. Hak edilmeyen refahın önceden tüketilmesiydi. Dünya bu faturayı 2008 yılında güm diye önünde buldu. Bir anda reel hacmine geldi. 2008, 1929 krizinden çok daha büyük bir krizdi. 2008 krizinin baş aktörü de Amerika'daki şişirilmiş ekonomiydi. Amerika bu krizi tüm dünyaya yayarak faturasını tüm dünyaya ödetmeyi başardı. En çok çekenler de Amerika'ya fon ihraç eden ülkelerdi. 2012 yılında Amerika Merkez Bankası'nın doların dünyada dolaşım oranını azaltacağı kararıyla yeni bir dönem başladı" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN AB MERKEZ BANKASI'NIN KARARLARI DAHA ÖNEMLİ"

Bakan Zeybekci, bakan olarak ABD merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararlarının Türk ekonomisini çok fazla etkilemeyeceğini sürekli söylediğini belirterek, "Bizi de farklı bir oyunun içinde çekme gayretindeydiler. 2014'in başından beri ABD'nin faizleri fazla artıramayacağını hep söyledim. Artırsa bile Türkiye'nin bundan fazla etkilenmeyeceğini söyledim. Bizi çok daha fazla etkileyecek olan AB Merkez Bankası'dır. AB Merkez Bankası faizi ne kadar indirirse indirsin, Avrupa ekonomisinin asıl hastalığı bu değil. Büyümenin az olduğu bir ortamda ne kadar para pompalarsanız pompalayın fazla heyecan yaratmıyor. Biz Avrupa Birliği'ne bakıyoruz diye hep söyledim. Haklı olduğumuzu da hep gördük. 2015-20156 yıllarını değerlendirdiğimizde çok fazla bir şey değişmeyecek. 2017 yılı için de bunu söyleyebiliriz. 2016 yılında ilk kez dünya ticareti dünya büyümesinin üzerinde oldu. Dünyadaki global ekonominin birlikte hareket etmesi lazım" dedi.

"TÜM YAŞANANLARA RAĞMEN YÜZDE 2.9 BÜYÜME TÜRK MUCİZESİ"

Türkiye'nin son 14 yılda ortalama yüzde 5.9 büyüdüğünü, bir çok ülkeden iyi bir performans sergilediğini söyleyen Bakan Zeybekci, "Terör, Rusya uçağının düşürülmesi, 15 Temmuz işgal girişimi. Tüm bu olayların içinden büyümeyle çıkması bir Türkiye mucizesiydi." dedi.

"TEŞVİKLERE BİR AYDA BAŞVURU 20 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

İşadamlarına ve gençlere Proje Bazlı Yatırım Teşvikleri'nden yararlanmalarını isteyen ve destekler hakkında bilgi veren Bakan Nihat Zeybekci, "Bir ayda 20 milyar doları geçti proje bazlı yatırım teşvik sistemine yapılan başvurular. Dünyanın en büyük yatırım teşvik sistemi. Türkiye bu sistemden çok büyük sonuçlar sağlayacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU HASTALIKTAN KURTULMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin 1980 ve 2002 dönemi yaşadığı olayların ekonomiye etkilerini de anlatan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin 16 Nisan'da yıllardan beri yaşadığı hastalıklardan kurtulacağını belirterek, "Bu söylediklerim siyasi bir beklentiyle söylenen sözler değildir. Ama bu sistem hep aynı sorunları yaşatıyor. 2013'te Gezi olaylarıyla başlayan, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasisine müdahale ettiler. Bu sizin meseleniz. Bu hastalıklardan kurtulduğu zaman Türkiye kazanacak. Türkiye bu 18 maddeyi rahat rahat tartışamıyor. Halkın yüzde 50-60 desteğini alamayacağını düşünenler her şeye hayır diyor. 16 Nisan'dan sonra Ak Parti iktidar olmayacak. Zaten iktidar partisi. Bu sistemle normal yollardan iktidara gelemeyecekler yanlış şeyler söylüyor. Muhtarlara muhtarlığınız gidecek, dolmuşculara dolmuşlarınız gidecek diyor. 16 Nisan'da Türkiye çok farklı bir döneme girecek. Türkiye'yi kimse tutamayacak" diye konuştu.

Zeybekci'ye konuşmasının ardından Denizli Platformu Sözcüsü tarafından özel dokunmuş ipek halı hediye edildi. Zeybekci, konuşmasının ardından genç işadamlarının sorularını yanıtladı.

DHA