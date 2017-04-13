Bakan Zeybekci: CHP'liler evet oyu verip partilerini kurtarsın

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'CHP'liler referandumda evet oyu verip partilerini kurtarsın' dedi.

Çivril'de partisinin düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Zeybekci,16 Nisan sonrası milli siyaset dönemi başlatacaklarını ileri sürdü. Zeybekci, şunları söyledi:

'Mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır diyerek uzlaşabilen siyasi ahlak gelecek. Şimdiki gibi 'Onlar başarısız olsun, Türkiye ne kaybederse kaybetsin' diyen siyasi anlayış biletecek. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de siyaset makulleşecek, milli menfaat etrafında toplanacak. CHP'ye de iyi gelecek. CHP, Türkiye'nin iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi olacak. CHP'li kardeşlerimize diyorum, CHP'yi kurtarmak için evet diyeceğiz, hep beraber. Buradan onlara sesleniyorum, inanın kalbi duyuyorsa, kalbin görmesi ve duyması vardır' dedi.

DHA