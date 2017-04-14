Bakan Zeybekci: CHP'liler evet oyu verip partilerini kurtarsın (2)

NE YAPTILARSA KOALİSYON TUZAĞIYLA YAPTILAR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (AYSİAD) 13'üncü kuruluş yıldönümü ve Merkezefendi Belediyesi'nin Güzel Türkçe İsimli İş Yerleri Ödül Töreni'ne katıldı. Programada Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Burada konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin en büyük hastalığının koalisyonlar olduğunu belirterek, 'Türkiye'ye bugüne kadar ne yaptılarsa, aynı tuzakla yaptılar, koalisyon tuzağıyla. Bizim içimizdeki en büyük hastalık bu. Hani söylerler ya, 'Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz' diye. Biz bugüne kadar bu hastalık tarafından aynı delikten ısırılmadık yerimiz kalmadı' dedi.

'ARTIK PAZARLIK YOK, HESAP GÖRME VAR'

Bakan Zeybekci, HDP'nin 7 Haziran seçimleri sonrası TBMM'de siyaset yapmadığını belirterek, 'Haziran sonunda milletvekilleri yemin etti. Temmuzun başında Türkiye'yi çukur terörüyle kan gölüne çevirmediler mi Türkiye'nin bir bölümünü çevirdiler. Aynı tuzağın sahipleri onlara öğretti çünkü. Çünkü asıl hikaye başkaydı. Türkiye'nin şehit kanlarıyla sulanmış olan bir bölümünü, biz dediler ki onlar biz Irak'ın bir bölümünden, Suriye'nin kuzeyinden operasyona başladık. Siz de içerden devam edeceksiniz ve Türkiye'nin bir bölümünü koparacağız. Mezhebi belirsiz gayri meşru bilmem ne insana Türkiye'nin bir bölümünü bağlama operasyonuydu bu. Bu millet onlara gereken cevabı verdi. Güvenlik güçleri onları kazdıkları çukurlara elhamdülillah gömdü ve gömmeye devam ediyor. Artık bunun dönüşü yoktur. Artık pazarlık yoktur. Artık görüşme yoktur. Sadece ve sadece hesap görme olacaktır bundan sonra. Terör örgütüyle sadece hesaplaşılacaktır bundan sonra. Onların hesabı da görülecektir Allah'ın izniyle' diye konuştu.

'İHA'DA DÜNYADA İLK 5 İÇİNDE OLACAĞIZ'

Türkiye'nin askeri alanda ilerleyen teknolojiyi yakaladığını belirten Bakan Zeybekci, 'Gelmiş olduğumuz noktada Türkiye kendi insansız hava aracıyla havada 24 saat kalıyor. Özellikle Türk insansız hava araçlarında yine yüzde yüz Türk mühendislerinin yaptığı o silahlar da takıldıktan sonra bu anlamda dünyada bu teknolojiye sahip 5 ülkeden bir tanesi olacağız. Kimseye hesap vermiyoruz. Kimseyle bilgi paylaşmak zorunda olmayacağız. Nerde bu ülkeye, bayrağa, millete kasteden varsa kabus gibi 24 saat başında bekliyor. Yakıtı biterken diğeri geliyor. Burunlarını çıkardıklarında tam burunlarından olmak üzere aslanlarımız orada işlerini görüyor. Güçlü ülke olmak işte bunlardır. Bunlara sahip olabilmektir' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Zeybekci, AYSİAD Başkanı Hüseyin Erikler ile birlikte, Güzel Türkçe İsimli İş Yerleri ödüllerini almaya hak kazananlara plaketlerini takdim etti.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

DHA