Bakan Zeybekci, makam otomobilini değiştirdi

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde Türkiye'nin sorun yaşadığı Almanya'da üretilen Mercedes marka makam otomobilini, Japon Lexus marka otomobille değiştirdi. Zeybekçi, değişikliğin protesto amaçlı olmadığını söyledi.

Almanya- Türkiye arasında yaşanan sorunlar, bu ülkede yayın yapan Bild Gazetesi'nin kendisi hakkında kişilik haklarını ihlal edici ağır ifadeler kullanmasının ardından, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kullandığı Alman malı Mercedes marka makam otomobilini değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Denizli ziyareti öncesi, iki gündür Denizli'de bulunan Zeybekci'nin, Mercedes marka makam otomobili yerine Japonya'da üretilen Lexus marka makam otomobilini kullanması dikkat çekti. Zeybekci'nin hareketi, son gelişmeler nedeniyle bir tavır olarak değerlendirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise makam otomobilini değiştirmesinin protesto ya da karşı hareket amacı taşımadığını söyledi. Zeybekci, makam otomobilinin değiştirmesinin nedenini soran basın mensuplarına şunları söyledi:

"Bir bakan olarak bütün seyahatlerimizde yerli otomobil demiyorum, Türkiye'de üretilmiş otomobilleri kullanabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef çok aşırı seyahat eden birisiyim. Aşırı seyahat ve hızlı seyahat mecburiyetimiz oluyor. Bu performansı gösterebilecek araçlar konusunda seçme aralığımız daralıyor. Dolayısıyla illa ki Alman arabası kullanmak ya da kullanmamak gibi tercihim olmadı. Gönlümden geçeni söyledim sadece. Türkiye'de işçilerimizin emekleriyle fabrikalarımızda üretilmiş araçları kullanabilmeyi isterdim. Böyle bir protesto veya karşı hareket şeklinde yaptığımız bir hareket değildir. Tercihimiz o oldu. Diğer araçlarımızla ilgili de aynı şekilde farklı alternatifleri de değerlendirmek istiyoruz. Bu şekildeki tercihimizi ekibimizdeki diğer araçlara doğru genişleterek devam etmek istiyoruz."

DHA