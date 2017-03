Bakan Zeybekci: TBMM Türkiye'nin en saygın yeri olmalı (3)

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İEÜ Siyaset Platformu Kulübü'nün "Ekonomi Hakkında" konulu toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci'ye, İEÜ öğrencileri tarafından tasarlanan kravat, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Naciye Can Muğan tarafından verildi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, bir öğrencinin sorusu üzerine Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kaymakamın referandumda 'evet' çıkması için tehditte bulunduğu iddialarını değerlendirdi. Bakan Zeybekci, "Yıllardan beri terör örgütü ve ona bağlı olan belediyelerin o coğrafyada ne yaptığını görüyoruz. Terör örgütüne eğer o sandıklardan yüzde 100 çıkmazsa o insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Bunlara takılmıyoruz. Bunların hepsini sorgulayacağız. Adilcevaz Kaymakamı böyle bir şey dediyse bunun hesabı sorulmalı ama diğer taraftan terör örgütünün yıllardır beri uyguladığı zulüm ve terör örgütüne yakınlığı ile bilinen o partinin mensubu büyükşehir belediyelerinin kendilerine oy vermeyenlere bir taş bile götürmediklerini biliyoruz. Adilcevaz Kaymakamı böyle bir şey dediyse tespiti yapılır, devletin memurudur. Hesabı sorulur" dedi.

"CUMHURBAŞKANI OTURDU, MECLİSİ FESHETTİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Bakan Zeybekci, anayasa değişikliği söz konusu olduğunda cumhurbaşkanına meclisi fesih yetkisi verilip verilmeyeceği sorusuna, "Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de cumhurbaşkanına seçimi yenileme yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar aldığında hem kendisi hem Meclis ikisi birden seçime gider. 'Cumhurbaşkanı oturdu, Meclisi feshetti.' Böyle bir şey değil. Feshetme yetkisi derseniz, TBMM'nin de cumhurbaşkanını feshetme yetkisi vardır" diye cevap verdi.

"HUKUK DIŞI İŞ YAPAN ABD"

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tutuklanması hakkında da konuşan Bakan Zeybekci, "Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı ABD'de gözaltına alınıyor. 'Rıza Sarraf ile suç ortağı olduğu bilinen' Nereden çıkardınız bunu Orada hukuk dışı iş yapan ABD'dir" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ BİR OTOMOBİLLE SEYAHAT ETMEK İSTİYORUM"

Bir öğrencinin siyasilere verilen makam araçları sorusunu da yanıtlayan Zeybekci, "Gönlümden geçen şu; çok istiyorum; Türkiye'de üretilmiş olan bir otomobille seyahat etmek istiyorum ama o kadar seyahat ediyorum ki. Makam araçları dediğiniz araçlar kaç araç olabilir ki Sadece siyasi parti başkanlarının, başbakanın, cumhurbaşkanının ve bakanların araçları 100 rakamını, 200 rakamını geçmez" diye konuştu.

"İZMİR'DE BAŞLAYAN BİR HATADIR"

Galatasaray'ın Hakan Şükür ve Arif Erdem'i FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile değil aidatları ödemedikleri gerekçesiyle kulüpten ihraç ettiğini belirten bir öğrencinin, "AK Parti hükümetlerinin 15 yılda yaptığı hatayı futbolcular da yapabilir" demesi üzerine Zeybekci, "15 yıldan beri değil 50 yıldan beri süren bir hatadır. Hatta İzmir'den başlayan bir hatadır. Hakan Şükür veyahut yargılananlar ya da yargılama aşamasında olanlar çıktılar da dediler biz bu konuda 'terör örgütünü kınıyoruz' dediler de mi Galatasaray Genel Kurulu ona rağmen bu kararı aldı, değil. Onlara katılmıyorum arkadaşlar" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ardından Buca'ya gelen Bakan Zeybekci, AK Parti Buca İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililere hitap etti. Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz dünyada ilk 10 Avrupa'da ise ilk 3'üncü. Biz onlara varmadan daha şimdiden bazı konularda ilklerdeyiz. Dünyanın en uzun köprüleri, en dipten geçen tüp geçitler bizde. En büyük havalimanı bizde olacak. Tüm bunları Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümet ve bu milletin evlatları yapıyor. O yüzden başımıza bunca sıkıntı geliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bir dönem IMF ve Dünya Bankası'ndan gönderilen Ekonomi Bakanı tarafından yönetildiğini belirten Zeybekci, bunun bir millete yapılabilecek en büyük saygısızlık olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine değinen Zeybekci, "18 Temmuz sabahı Türkiye'de her şey tıkır tıkır işliyordu, bankalar, devlet kurumları ve sanayi çalıştı. Aksayan bir noktamız yoktu, bize böyle bir darbe olur da bu ülke nasıl yeniden ayağa kalkar diyorlar, zaten buna hasta oluyorlar, Türkiye ye her tülü çamur atanlar var da bizdeki olanlar onlarda olsaydı bankalar bir yıl açılmazdı, ekonomileri faizleri 23 yıl düzelmezdi, bizim arkamızda millet var. Baş hizmetkar var, onun için 15 Temmuz gecesi en büyük hedef oydu, onu şehit etmek için topyekun gittiler, Allah'ın yardım ettiğine düşman zarar verebilir mi" diye konuştu.

Türkiye'nin Turgut Özal ile dünyaya açıldığını ve rekabet etmeye başladığını belirten Zeybekci, "Türkiye'deki vatandaşlarımız muasır medeniyet yolculuğuna çıktı, birileri geldi, tek başına güçlü bir iktidarı indirmek için koalisyon kurmak için her türlü ahlaksızlığı yaptı, bu millete rüşvet verdi. Bu milleti aldatan olamayacağız aldanan da olmadık. Bu millete geldiler dediler ki 30 yaşındaki hanım kardeşlerimizi emekli ettiler, 32 yaşındaki erkekleri emekli ettiler, o gün kıytırık bir şekilde Demirel-İnönü koalisyonun bedelini biz ödedik, çocuklarımız ödüyor, onların torunları ödeyecek. 641 milyar Türkiye'nin bütçesi bütçemiz var, sadece bu koalisyondan doğan bu zarar Türkiye ye zarı 4-5 trilyon, bütçenin 8 katı bunun bedelini millet ödedi" dedi.

Bakan Zeybekci konuşmasının ardından YGS'de Türkiye 6.'sı olan Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi Öğrencisi Batuhan Yılmaz'a tablet hediye etti.

Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)

DHA