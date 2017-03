Bakan Zeybekci: TBMM Türkiye'nin en saygın yeri olmalı (4)

KGF VE EXİMBANK ARASINDA PROTOKOL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Kaya Termal Otel'deki toplantıda, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türk Eximbank arasında, KOBİ dışındaki işletmelere de kredi verilmesini sağlayan bir anlaşma imzalandı. Bu imza kapsamında KOBİ dışındaki işletmelere de 20 milyon TL kredi kullanma imkanı verilecek.

KOBİ DIŞINDAKİ İŞLETMELERE 20 MİLYON TL KREDİ İMKANI

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, "İhracatçının desteklenmesi için hükümetin desteği var. Döviz kazandıran ve üreten firmaların desteklenmesi için de paket açıklandı. Bizim ile anlaşması olan 21 bankanın daha uygun vade ve maliyetle kredi vermesi için kefalet desteğimiz başladı. Protokol, İzmir için çok önemli. Çünkü İzmir, Türkiye ihracatı için çok önemli. Kredi Garanti Fonu, bugüne kadar sadece KOBİ'lere kefalet desteği yapıyordu. Bugünden itibaren KOBİ dışı işletmelerin de krediye erişimine destek vereceğiz. KOBİ dışındaki işletmelere, 20 milyon TL kredi kullanımı mümkün olacak. Bu zamana kadar toplamda 60 milyar TL kredi imkanı sağladık" dedi. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da anlaşmanın önemine dikkat çekerek, "İzmir'de önemli bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ayrıca büyük sanayi bölgelerinde irtibat ofisleri de kuracağız. Hükümetin büyük desteği, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Zeybekçi, toplantıda İzmir'in iş dünyasına hitap etti. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de her şeyin daha güzel olacağını söyleyen Zeybekci, "Dünya dönüyor derken dünyadaki her şey eskisinden çok daha hızlı değişim ve dönüşüme tabii. İnanın baş döndürücü bir dönüşüm. Birkaç ay önce doğru olanlar, sonra yanlış olabiliyor. Obama başkanlığı süresinde dünya için kurtuluş denen birçok şey Trump döneminde gereksiz olarak görülüp iptal ediliyor" dedi.

TÜRKİYE 2013'TE ÇOK FAZLA OLDU

Türkiye'nin başına ne geldiyse iddialı olması nedeniyle geldiğini ifade eden Bakan Zeybekçi, "Halbuki muhtaçtı Türkiye. 'Şu alanlara yatırım yapmayın diyorlardı' yapmıyordu Türkiye. Şartları onlar belirliyordu. Altını koyan kuralı koydu ve kuralı koyan altını aldı. Dünya her yerde karşılarına çıkmaya başladık. Türkiye hakikaten 2013'te çok fazla oldu" dedi.

İzmir için önemli bir çalışma içinde olduklarını belirten Zeybekci, "İzmir'de yer yerinden oynayacak. Bunu şuan paylaşmayacağım. Şuan çalışıyoruz. Tamamlandığında rektörlerimizin de olacağı bir ortamda açıklayacağız" dedi.

"16 NİSAN GÜNÜ OYLARIMIZI BİNALİ YILDIRIM'A VERELİM"

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Milletvekili olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Geleceğini İzmir'e bağlamış, vergisini İzmir'e ödeyen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, biraz İzmir milliyetçisi olalım. İzmir Başbakanını sevindirsin. Binali bey benim hayatım da gördüğüm en kalender, halk insanı, bizim mahallenin çocuğu bizim köyün adamı, içindeki dışında olan samimi bir adam. Başbakanın başının dik edilmesi sevindirilmesi önemli. İzmir için de 16 Nisan önemli bir fırsat. Bu bir parti meselesi değil, 16 Nisan günü gelin oylarımızı Binali Yıldırım'a verelim" diye konuştu.

