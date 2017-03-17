Bakan Zeybekci: TOKİ, Denizli'de 18 bin 332 konut yapımına başlıyor

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan'la birlikte düzenlediği basın toplantısında Denizli'de TOKİ'nin yapımını planladığı 18 bin 332 konutun yapımına başlanacağını açıkladı. TOKİ Başkanı Ergün Turan ise 15 gün içinde ihalelere başlayacaklarını, ilçelerde düşük katlı ve 2+1 yoğunluklu konutlar yapacaklarını, Denizli'de arazi bulmakta büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'le birlikte Anemon Otel'de basın toplantısı düzenledi. TOKİ'nin Denizli'de yürüttüğü projelerdeki son durum hakkında açıklama yapan Bakan Zeybekci, TOKİ'nin Denizli'de 18 bin 332 konut yapacağını belirtti. TOKİ'nin kentte 1 yıldır yerel yöneticilerle birlikte çalışmalar yaptığını belirten Zeybekci, "TOKİ'nin yaptığı çalışmalar tamamlandı, 19 ilçede tek tek çalışıldı. 18 bin 332 adet konutun üretim aşamasına gelindi. İki ilçede arsayla ilgili problemimiz var, onun dışında arsa problemimiz yok. Bu yıl içinde büyük bölümünde ihale yapılmış olacak. İlçelerimiz büyük bir ihtimalle bitirilecek. Denizli merkezde 3 bin konutun yapım aşamasına geçilecek. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın kendi yuvalarına kavuşmayı nasip etsin diyorum" dedi.

Zeybekci, konutların ilçelerde genel itibariyle düşük katlı konutlar olacağını, oda olarak 2+1 yoğunluklu olacağını söyledi.

İLÇELRE YAPILACAK KONUT SAYILARI AÇIKLANDI

Bakan Zeybekci , ilçelerde yapılacak konut sayısını da açıkladı. Acıpayam'da 900, Babadağ'da 100, Baklan'da 126, Bekilli'de 480, Beyağaç'ta 120, Bozkurt'ta 200, Buldan'da 220, Çal'da 400, Çameli'de 200, Çardak'ta 400, Çivril'de 312, Güney'de 120, Honaz'da 1000, Kale'de 300, Sarayköy'de 610, Serinhisar'da 120, Tavas'ta 224, Denizli kent merkezindeki Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ise 12 bin 500 konut yapılacağını belirtti.

TOKİ Başkanı Ergün Turan ise, 1 yıldır Denizli'de çalışma yaptıklarını belirterek, "Türkiye'ye örnek bir çalışma yaptık. Denizli arazi üretiminde zor bir şehir olmasına rağmen. Arazi bulmak zor. Üçüncü toplantıyı yaptık. 20 bin konuta yakın konut üretebilecek arazinin elde edilmesi, planlanması için ciddi bir çalışma içerisindeydik. Baklan'la bu süreç başladı. Tavas, Çivril, Sarayköy'de 15 gün içerisinde tamamının ihale tarihi alınmış olacak. Her ay Denizli'yle ilgili birkaç ihale çıkmış olacak. TOKİ, 1984 yılında kurulan bir idare. Son 13 yılda ortalama 46 bin konut üreten bir konuma geldik. Sadece 2016 yılında sosyal konut üretim rakamımız 65 bindir. 19 yılda 43 bin konut üreten bir idareden 65 bin konut üreten bir yere geldik. Denizli'de 20 bin konut için planlama süreçleri önemliydi. Sosyal konut almakta zorlanan kesimlerin ne kadar konut ihtiyacı varsa bunu karşılayacak bir potansiyeli Denizli'de oluşturmuş olacağız" dedi. Turan, Denizli'deki konut projelerinin toplam proje bedelinin ise 2 milyar lira olduğunu söyledi.

DHA