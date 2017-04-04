Bakan Zeybekci: Tüm dünya yerlerde sürünürken biz büyüdük

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "Tüm dünya yine yerlerde sürünürken Avrupa'da rakamlarını açıklayan 20 ülke var, 20'sinden de fazla büyüdük. OECD ülkelerinin hemen hemen tamamından, G 20 ülkelerinin de Çin ve Hindistan hariç diğerlerinden daha fazla büyüdük" dedi.

Bakan Nihat Zeybekci, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından Çınar Grand Otel'de düzenlenen toplantıda sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi. Zeybekçi yaptığı konuşmada; 7 Haziran seçimlerinde bölücü terör örgütünün partisinin allayıp pullayıp barış partisi gibi gösterdiğini söyledi. Bakan Zeybekci, şöyle davam etti:

"Yüzde 13.5 oy aldırdılar, 80 tane milletvekili ona verdiler. Türkiye'de tek başına AK Parti iktidarını sonlandırdılar. Yüzde 8.5 olan faizler şuanda 11.5 seviyesinde. Kim ödedi bunun bedelini Yine biz ödedik. Yine biz ödedik ve yine birileri aldı gitti. Hep birileri alıp gidiyor ve hastalık da aynı, sistem hastalığı."

'OECD ÜLKELERİNİN TAMAMINDAN DAHA FAZLA BÜYÜDÜK'

Bütün bu olumsuzluklar rağmen Türkiye'nin dünyada rekorlar kırdığını söyleyen bakan Zeybekci şöyle konuştu:

"2017 yılını ihracat seferberlik yılı ilan ettik ve şimdi sonuçlarını alıyoruz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında mütemadiyen arka arkaya ve 2017 yılının ilk 3 ayında yüzde 10 ortalama ile ihracatlarımızı artırmaya ve en son ayda da yani Mart ayında da yüzde 19 aylık artış ile ihracatımızı artırdık. Tüm dünya yine yerlerde sürünürken Avrupa'da rakamlarını açıklayan 20 ülke var 20'sinden de fazla büyüdük. OECD ülkelerinin hemen hemen tamamından G 20 ülkelerinin de Çin ve Hindistan hariç diğerlerinden daha fazla büyüdük. Başımıza ne gelirse gelsin bütün bu başımıza gelenlere rağmen bütün bu ihanete rağmen geçen seneki 2016 yılındaki 15 Temmuz işgal girişimine, Rusya ile yaşamış olduğumuz 2016'taki bu ihracat mallarına konan sıkıntılar, yasaklarla ilgili bölümlere rağmen, ateş çemberine rağmen, yaşadıklarımız ortada. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Şu hastalıktan kurtulduğumuz andan itibaren o dakikadan itibaren Türkiye'yi dünyada hiç kimse tutamayacaktır bundan eminim."

'MESELE 80 MİLYONUN MESELESİ'

Anayasa değişikliği meselesinin AK Parti ya da CHP'nin meselesi olmadığını söyleyen bakan Zeybekci, meselenin Türkiye'nin meselesi olduğunu savundu. Zeybekci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın bu meseleyi ne yapıyorlar Ak Parti meselesi haline getirmeye çalışıyorlar, yine bu meseleyi MHP meselesi haline getirmeye çalışıyorlar, CHP meselesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bu mesele milli bir meseledir. Bu mesele partilerin veya Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın veya bakanların, milletvekillerin, Ak Partililerin, MHP'lilerin meselesi değildir. Bu mesele CHP'nin de meselesi değildir. Bu mesele topyekun Türkiye'nin, 80 milyonun meselesindir. Bakın giden bizden gidiyor. Bedelini biz ödüyoruz, sonuçlarına biz katlanıyoruz ve nesiller boyunca da katlanmaya devam ediyoruz. Alan onlar kaymağını da yiyen onlar nesiller boyu onlar aldılar ve almaya devam etmek istiyorlar kavga bu, ürettikleri formülde bu. Bu sistemden kurtulmak bir milli meseledir bir bağımsızlık meselesidir. Ekonomik anlamda bağımsız olamayan hiçbir ülke ben bağımsız ülkeyim diyemez."

'CHP TÜRKİYE PARTİSİ HALİNE GELECEK'

Yeni sistemde CHP'nin iktidarın alternatifi olacağını da söyleyen bakan Zeybekci, "Benim CHP'li kardeşlerimin elinden tutun onlara deyin ki bu yeni sistemde CHP artık güçlü bir şekilde iktidara gelebilecek bir iktidar partisi haline gelebilecek ilk etapta çünkü yüzde 50 ile almak zorunda ya yüzde 60- 65'e hitap edebilen onların değerleriyle barışık onları kucaklaya bilen yüzde 60-65, 70'e yakın projelerini aşkını sevdasını ideallerini ve hayallerini anlata bilen samimiyetini onlara gösterebilen bir yapıya bürünecek CHP Türkiye partisi haline gelecek milletin partisi haline gelecek ve bir iktidar alternatifi olacak" diye konuştu.

DHA