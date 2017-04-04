Bakan Zeybekci: Tüm dünya yerlerde sürünürken biz büyüdük (3)

16 NİSAN'DA TÜRKİYE, KESİNTİSİZ İSTİKRARA KAVUŞACAK'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gediz İlçesi'nde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün yeni binasının açılışına katıldı. Açılışta Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti Kütahya milletvekilleri M. Şükrü Nazlı, Ahmet Tan, Vural Kavuncu, İshak Gazel, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu da yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Zeybekci, 16 Nisan'da Türkiye'nin kesintisiz iktidara kavuşacağını belirterek, "Bu, milli meseledir. Bu, gelecek nesillerin meselesidir. Türkiye bir hastalıktan kurtulacak. Türkiye bugüne kadar başına gelen tüm belaların sebebi olan bir hastalıklı yapıdan kurtulacak. Bunu da 16 Nisan'da yapacak. Bunun siyasi bir alana çekilmesine izin vermeyin, milli meseledir. Ekonomik bağımsızlığını kuramamış ülke, tam bağımsız sayılmaz. Ekonomik bağımsızlığımıza giden en önemli yol, istikrar ve öngörülebilir bir zaman dilimi. 16 Nisan'da yapılacak bu referandumla Türkiye kesintisiz istikrara kavuşacak. Öngörülebilir bir iktidar süresine kavuşacak. 16 Nisan'da Türkiye bir hastalıktan kurtulacak" dedi.

Bakan Zeybekçi, Türkiye'nin çok önemli bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle üzerinde sürekli oyunlar oynandığını söyledi.

Konuşmasının ardından binanın açılışını yapan Bakan Zeybekci, Simav'a geçti.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)

DHA