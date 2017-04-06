Bakan Zeybekci: Turizm'de 2015 seviyelerini yakalayabiliriz, hatta geçebiliriz (2)

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BULDAN'DA HALKA SESLENDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, il merkezindeki programının ardından Buldan ilçesine geçti. Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Buldan Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gülbay, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ahmet Kırık ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Zeybekci, Alanyazı Meydanı'nda toplananlara hitap etti. Zeybekci'nin mitingini, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve MHP Buldan İlçe Başkanı Orhan Davulcu da izledi. Bakan Zeybekci, halka, referandumda evet oyu kullanmaları için çağrı yaptı.

Konuşmasının sonunda Buldan'a da doğalgaz geleceğini açıklayan Zeybekci, "Şehir merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak. 2017'de Sarayköy, Serinhisar ve Acıpayam doğalgaza kavuşacak. Yani bu sene. 2018'de de Tavas, Çivril ve Buldan doğalgaza kavuşacak. En uzak köydeki vatandaşımın da doğal gaza kavuşması sağlanacak" dedi.

Zeybekci miting sonunda, yanına yaklaşan, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde CHP Denizli'den milletvekili adayı olan işadamı Halis Ödel'le bir süre sohbet etti. Halis Ödel bu sırada, cebinden çıkardığı, üzerinde 'hayır' yazısı olan kahve paketini Zeybekci'ye verdi.

Bakan Zeybekci daha sonra mahalle muhtarları ile toplu hatıra ı çektirdi.

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)

DHA