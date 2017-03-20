Bakan Zeybekçi: Türkiye'nin yolculuğu, Avrupalı dostları ile birlikte medeniyet yolculuğudur

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, terör örgütlerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa'daki bazı ülkelerle arasındaki ilişkilerin bozulmasını istediğini belirterek, "Terör örgütlerinin beklentilerini gerçekleştirmeyeceğiz, dostluğumuzu geliştireceğiz, ilişkilerimizi derinleştireceğiz, gelecek tarihe doğru da adımlarımızı bugünden planlayacağız. Bu anlamda Türkiye'nin hedefi bellidir. Türkiye'nin yolculuğu, Avrupalı dostları ile birlikte medeniyet yolculuğudur" diye konuştu.

TÜRKİYELÜKSEMBURG İŞ FORUMU'NA KATILDI.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider birlikte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Lüksemburg İş Forumu'na katıldı.

Forumun açılışında konuşan Nihat Zeybekci, mevkidaşı Etienne Schneider ile karşılıklı görüşmelerinde yüzde 100 uyum içinde olduklarını ve bundan sonra önem verilmesi gereken alanlarda mutabık kaldıklarını söyledi.

İki ülke ilişkilerinde, üzerinde yoğunlaşılacak yeni alanlar konusunda da verimli tespitlerde bulunduklarını dile getiren Zeybekci, "İki ülke arasındaki bugün 200 milyon dolarlık ticaret hacmini beğenmiyoruz, düşük buluyoruz. Hakikaten de düşük ama 2001 yılında aramızdaki ticaret hacmi sıfırdı. 15 yılda sıfırdan 200 milyon dolara çıkabilmişsek, 200 milyondan da 1 milyar dolar seviyesine çıkabilmeyi çok kolay görüyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ"

Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Dünyada ya da bölgeye baktığınız zaman önümüzdeki 10 yılda 200 milyar dolarlık bir enerji yatırımının potansiyelini taşıyan başka bir ülke yok. Yine önümüzdeki 10 yılda, yaklaşık olarak toplam konutunun yüzde 40'ını yenilemek gibi bir hedefi olan, ulaştırma sektöründe 200 milyar doların üzerinde potansiyeli olan, sağlık sektörünü ve sağlık teknolojilerini önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen yenilemekle ilgili hedefi ortaya koyan başka bir ülke yok."

Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana 3 bin 500 dolarlık milli gelirini 11 bin dolar seviyesine getirdiğine işaret ederek, 11 bin doların da 25 bin dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"15 TEMMUZ GECESİ DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK BİR SİVİL DEMOKRASİ DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinen Nihat Zeybekci bunun sadece bir askeri darbe girişimi olmadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz, Türkiye adına baktığımızda bir işgal girişimiydi. Türk halkı 15 Temmuz gecesi dünya demokrasi tarihine geçecek bir sivil demokrasi devrimi gerçekleştirdi. 16 Temmuz sabahı bu devrimle Türkiye, bütün dünyaya bu mesajı verdi. Lüksemburg, Türk halkının, Türk hükümetinin bu başarısına, direncine, saldırıya karşı demokratik savunma hakkına baştan itibaren hep saygı gösterdi ve hükümetin ve Türkiye'nin yanında olduğunu, açık olarak, 'ama, fakat, ancak' demeden ilan etti. Türkiye'nin AB tam üyelik sürecine de net şekilde destekledi. Gelinen noktada Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde çok tarihi bir noktaya geldik. 'Türkiye'nin AB'ye ekonomik anlamda tam entegrasyonu' anlamı taşıyacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sonrası, Türkiye-AB ilişkileri içinde bir daha farklı söylemlerin olmadığı bir döneme gireriz ümidi ve inancındayım."

AVRUPA BASININDA HAKKINDA ÇIKAN SÖYLEMLERİ KINADI

Son dönemlerde Türkiye ile bazı AB üyesi ülkeler arasında yaşanan olayları hatırlatan Zeybekci, "Özellikle o ülkelerde yayın yapan bazı basın organlarının Türkiye ile ve şahsımla ilgili söylemiş oldukları bazı söylemleri kınıyorum. Bunların basın özgürlüğü ve insan hakları anlamında da şahsıma yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Bununla ilgili gerekli hak arama hakkımı kullanacağım." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRİCİ HİÇBİR HAREKET İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Terör örgütlerinin, Türkiye ile AB ya da Türkiye ile Avrupa'daki ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulmasını, tarafların bu durumdan ekonomik olarak zarar görmesini istediğine işaret eden Zeybekci, "Terör örgütlerini sevindirici hiçbir hareket içinde olmayacağız. Terör örgütlerinin beklentilerini gerçekleştirmeyeceğiz. Dostluğumuzu geliştireceğiz. İlişkilerimizi derinleştireceğiz, gelecek tarihe doğru da adımlarımızı bugünden planlayacağız. Bu anlamda Türkiye'nin hedefi bellidir. Türkiye'nin yolculuğu, Avrupalı dostları ile birlikte medeniyet yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

DHA