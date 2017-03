Bakan Zeybekci'den Rusya'ya, 'Bu ayak süreme bir an önce bitsin'

DENİZLİ'de bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın bazı tarım ürünlerine ambargo koymasıyla ilgili olarak konuştu. Bakan Zeybekci, "Türkiye'deki tarım sektörü çok güçlü, siyasetin üzerinde yoğun baskı var. Bize, 'Biz Rusya'ya ürün satamazken, nasıl olurda Rusya'dan ürün alamaya devam ederiz' şeklinde serzenişleri vardı. İhracatçılarımızın, ihracatlarla ilgili Rusya'yı istemediklerini gördük. Biz de Rusya'yı izin belgesi üzerine yazamaz hale geldik. Bu iki ülke için büyük sorun, dilerim ki bu ayak sürüme biran önce biter, bizim yasağımız yok" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye toplu açılışlar için geleceğini ve halka hitap edeceğini söyledi.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin Rusya'ya olan yaş sebze meyve ihracatının 2015 Kasım'dan önce 720 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, "Bununla ilgili Kasım ayından sonra bir yasak dönemi başladı ve sıfır seviyelerine kadar düştü. En son olumlu iklimden sonra 720 milyon dolarlık tarafın yaklaşık olarak 260-270 milyon dolarlık kısmı serbest bırakıldı. Kısmi bir serbest bırakılma. Asıl 450 milyon dolarlık seviyesindeki rakam serbest bırakılmadı. Ve bizim içinde son derece önemli. Moskova'daki görüşmeler sırasında şu riskin altını çizerek dikkat çektim. Dedik ki; Türkiye'deki tarım sektörünün sivil toplum kuruluşları dernekleri odaları, ihracatçılar birlikleri çok güçlü. Tarımla ilgili alanlarda çok güçlüler ve siyasetin üzerinde de çok yoğun bir baskı var. Onun için biz şehirlere çıktığımız zaman, sektörle bir araya geldiğimiz zaman bize söyledikleri şey şu. 'Biz Rusya'ya ürün satamazken, nasıl olur da Rusya'dan 1.8 milyar dolarlık tarım ürünleri almaya devam ederiz' gibi devamlı uyarıları, serzenişleri vardı. Bizim bunlara karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü bu tamamen keyfi bir şey. Keyfiyete dayanan bir şey. Normalde bizim dünyadaki hiçbir ülkeye, hiçbir ürün için yasağımız yok. Ama maalesef Rusya'nın, Türkiye'den giden ürünlerle ilgili tek tek, madde madde yasakları var. Aynı zamanda vizelerle ilgili problemler hala devam ediyor. Orada iş yapan firmalarımızın çalışanları, ilave yatırımlar için buradan götürmek istedikleri personellerine maalesef vize alamıyor. Vize yasağıyla ilgili uygulamalar devam ediyor" diye konuştu.

"BU AYAK SÜREME BİTSİN"

Son dönemde çok şiddetli bir şekilde ihracatçıların 'Dahilde İşleme İzin Belgesi' kapsamında yapacak oldukları ithalatlarla ilgili Rusya'yı yazmadıkları ve Rusya'yı istemediklerini gördüklerini belirten Zeybekci, "Bunun üzerine dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalatlarda Rusya'yı belgelerin üzerine yazamaz hale geldik. Bu tabiki maalesef Türkiye açısından da Rusya açısından da son derece olumsuz bir sonuç. Sonuç olarak diler ve temenni ederim ki en kısa sürede Rusya'yla ihracatımızda dış ticaretimizde bu ayak sürüme bir an önce biter. Türkiye'nin ürünlerine konmuş olan bu yasak bir an önce biter. Bizim yasağımız yok. Domates ve üzüm ihracatımızda konulan yasaklar, artı vize ve taşımacılıkla ilgili yasaklar halen devam ediyor. Şuan sıfır seviyesinde. Artık dahilde işleme izin belgesiyle Rusya'dan 1.8 milyar dolarlık ithalat yapılamaz hale geldi. Onlar da tarım ürünleri. Yani ihracatçılarımızın attıkları böyle bir adım var. Biz ekonomi Bakanlığı olarak sadece onlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Yasaklarla kazanan ülke olmaz. Yasaklarla kazanan taraf olmaz" dedi.

BÜYÜMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Zeybekci, 2016 yılında her şeye rağmen ilk iki çeyrekte yüzde 4.5 büyüyen Türkiye'nin üçüncü çeyrekte ihanete rağmen yüzde 1.8 küçüldüğünü belirterek, "Türkiye önceden yaşamış olduğu kendi problemleriyle yüzde 5 ve 6'lık küçülmeleri yaşarken, devasal girişim karşında bile 1.8 küçüldü. Toplamda ilk üç çeyrekte yüzde 2'nin üzerinde ortalamayla büyüdü" diye konuştu.

"BÜTÇE AÇIĞIMIZ YÜZDE 1'LER VE ALTINDA"

2016 yılının cari açık açısından son derece başarılı geçtiğini ifade eden Zeybekci şöyle devam etti:

"Türkiye olarak hem bütçe açığını hem de cari açığını dramatik bir şekilde güçlü bir şekilde düzeltebilen nadir ülkelerden biriyiz. 2016'daki hain girişime rağmen bütçe çağımız şu an itibariyle yüzde 1'ler hatta alt seviyelerinde. İhracat anlamında 2016 yılında da toplamda 0.8'lik bir düşmeyle kapattık. Önemli olan şu, 2016 yılının ilk yarısından sonra Türkiye olarak ihracattaki desteklerimizle bizden isteyip de vermediğimiz bir şey kalmadı dediğimiz yaklaşımla Ekim, Kasım olarak, Kasım, Aralık yoğun olmak üzere Ocak ve Şubat aylarında üst üste ihracatımızda artış sağladık. 2017 yılında seferberlik ilan ettik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük aylık ihracat rakamına ulaşma dileğimiz var."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye tarafından açılan 'Evet' bürosunun açılışına katıldı. Açılışta referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, "16 Nisan bugüne kadar bize her türlü marazı, her türlü hastalığın sebebi olan, koalisyonlar sebebiyle bizim gelişmemizi engelleyen bir sistemden kurtulmadır. 16 Nisan bu ülkenin geleceğine ve tam bağımsızlığına musallat olan hastalık bir sistemden kurtulmaya vesile olacak. Bir de hayır diyenlere bakın, tek ayak üzerinden kırk tane yalan söylüyorlar" dedi.

Bakan Zeybekci salonda vatandaşlarla selamlaştığı sırada yanına yaklaşan bir kadın baygınlık geçirerek yere yığıldı. Partililer bayılan kadına müdahale ederken, Zeybekci de yardım etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA