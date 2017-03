Bakanı Soylu Hakkarililerden rekor 'evet' istedi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları verirken Hakkari'den 16 Nisan'da yapılacak referandumda rekor seviyede evet oyu beklediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel uçakla Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne indi. Bakan Soylu, burada Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğeneral Metin Tokel, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Buradan helikopterle Hakkari'ye geçen Bakan Soylu gelmeden önce geniş güvenlik önlemleri alındı. Soylu'nun toplantı yapacağı yere gideceği güzergahta her noktaya özel harekat polisleri yerleştirilirken, dronla da sürekli görüntü alındı.

SİYASET SADECE MAKAM ODALARINDA YÜRÜMÜYOR

Kahvaltı sonrası kürsüye çıkan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Siyasilerin doğru adım atabilmesi için vatandaşı ziyaret edip görüşleri alması gerektiğini belirten Bakan Soylu, "Siyaset sadece makam odalarında yürümüyor. Öğrendiğim en temel gerçek, siyaset sokakta esnafı ziyaret ederek, dertlerini dinleyerek, doğru adım atarak, doğru karar vererek muhabbetin büyümesini tesis etmekle gerçekleşir. Biz burada sadece anlatmıyoruz. Her geldiğimiz noktada, devletimizin görevlilerini, STK temsilcileri, vatandaşlar ve kanaat önderlerinin söylediklerini dinliyoruz. Bunlar bizim için çok önemlidir. Bu söylenenler bizim doğru adım atmamızı sağlar. Biz milletin ayağına 4 yılda bir gidip yüzde 20-25 oya razı olacak siyaset yapmış değiliz. Bana televizyonlara neden çıkmıyorsunuz diyorlar. Daha etkili olacağını söylüyorlar. Televizyon etkili olabilir. Ama orada Çukurca'da, Yüksekova'da, Şemdinli'de ne olup bittiğini anlatmıyorlar. Buradaki vatandaşın durumunu kimse anlatmıyor. Bundan dolayı vatandaşın ayağına gidiyoruz. Bu buluşmaları arttırmamızı lazım"dedi.

ÖNEMLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDEN GEÇİYORUZ

Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir kararın arifesinde olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu memleket çok çekti. 1960 darbesinde çok çekti. Bizi sürekli terbiye etmeye çalıştılar. Bir gün terörizmle, bir gün anarşıizimle, bir gün enflasyonizimle, ekonomik krizle, başbakanını idam ederek terbiye etmeye çalıştılar. 1971 muhtırasıyla, çocukları sağcı, solcu diye ayırarak birbirine düşman ederek terbiye etmeye çalıştılar. Mezhep üzerinden, etnik köken üzerinden, kıyafetler üzerinden terbiye etmeye çalıştılar. 1980 darbesiyle, medya partonlarıyla, Özal'ı, Erbakan'ı Demirel'i itibarsızlaştırarak, bize haddimizi, bildirmeye çalışarak terbiye etmeye çalıştılar. Yetmedi 28 Şubatla, gezi olaylarıyla, 17-25 Aralıkla, 6-7 ekim olaylarıyla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Tank, helikopterler, F 16'ları masum milletin üzerine salarak terbiye etmeye çalıştılar. Bazen yargıyı, bazen darbecileri, bazen basını, bazen IMF memurunu göndererek terbiye etmeye çalıştılar. Türkiye'de Türk-Kürt kavgası, Alevi-Sünni kavgası, sağcı-solcu kavgası varmış gibi göstermeye çalıştılar. İstedikleri zaman istedikleri kartı, kimliği ortaya koyup bu ülkenin birlik ve beraberliğine saldırdılar. Şimdi yine 5-6 yıldır bu fitneyi, fesatı ortaya koyuyorlar" dedi.

İYİ BAŞLADIK İYİ GİDİYORUZ

21'nci asıra iyi başladıklarını belirten Bakan Soylu, çok iyi bir şekilde hizmetlerine devam ettiklerini söyledi. Soylu,"Köprüler, barajlar, bölünmüş yollar yapıyoruz. Uzaya uydu fırlattık, mart ayı başından itibaren üzerinde Türk bayrağı olan bizim evlatlarımızın imalatı olan insansız hava araçlarını ürettik. 6 tanesini aldık envanterimize kaydettik. Ama önemli bir şey yaptık. Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Kürt, Alevi kendi kimliğini anlatabiliyor. Dindarlar kendilerini istedikleri gibi ifade edebiliyor. Biz bunu bozmaya çalıştıkları birlik ve baraberiliği yeniden tesis etemek için yapıyoruz. Herkesin inancını, kendisini ifade edebildiği bir ülkede kimse bu insanların mandalına basamaz. Bu insanlar kendi mandallarına basar ve yollarına devam eder" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BANA HARAM OLSUN

Bakan Soylu, 7 Haziran'ı hatırlatarak, "Bu bölgede baskıyla oy topladılar. Musluklardan kan akıttılar. Hani sivil siyaset, hani demokratik siyaset. Bu ülkede kaleşlerin gölgesinde seçime, tercihe zorladılar. Dediler ki biz silaha müracaat etmeyeceğiz. Siyaset yapacağız bize destek verin dediler. Ama maskeler erken düştü. Hakkari'de kimin hakkı varki 'Türkiye'yi tükürüğümüzle boğarız' demeye. Kimsenin söyleme hakkı yok. Eğer demokratik siyasetse gel hizmet yap. Çocukların, isanların hür ve özgür yaşayabileceği bir ortam hazırla. Bakın bir çocuğu annesinden ayırmak kadar büyük bir alçaklık yoktur. Bu ülkede Hakkari'de, Diyarakır'da, Siirt'te, Mardin'de Batman'da bir anne çocuğunun dağa götüldüğünü görüyorsa ve ben bunu görmezden geliyorsam. Bu İçişleri Bakanlığ bana haram olsun. Yeter artık bu millete çektirdiklerki eziyetler. Biz sadece teröristle değil terörizmle mücadele ediyoruz. Tarihte ilk defa terörün kökünü kazımayı bu kadar yakınız. Tunceli'ye gittim. Hiçbir genç dağa gitmek istediğini bana söylemedi. Hepsi iş istedi. Biz terörü tasfiye ettikçe, iş istihdam imkanı artacak. Esnafın geliri yükselecek. Herşey daha iyi olacak. Terör baskısı bitecek. Cudi'de, Gabar'da, Lice ve Mardin kırsalında, Kars, Ağrı'da evlatlarımız bu baskıyı ortadan kaldımak için terör örgütlerine operasyon yapıyorlar. Kış, kar demiyorlar. 800 sığınağı tarumar ettiler. Biz terörü tamamen tasfiye ettikten sonra yatırımlarla burayı kalkındıracağız. Teröristin ininin nerde olduğunu bulup bitireceğiz. Telsizlerinden duyuyoruz ne konuştuklarını. Onlar bizim nasıl yaptığımızı biliyorlar. Kürt kardeşlerimizle aramıza nifak koymalarına izin vermeyeceğiz. Buraların her biri huzur şehri olacak"dedi.

Bakan Soylu, 16 Nisan'da Hakkari'den rekor bir evet oyu beklediklerini de belirterek, "Evet oylarıyla sandıkları patlatın. 16 Nisan'da bu topraklarda oynanmak istenen oyunu bozmaya, yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek milet. Kararımız evet" dedi. Bakan Soylu, Merkez Hacı Sait camiinde Cuma namazı kıldıktan sonra helikopterle Yüksekova'ya geçti.

DHA