Bakanı Soylu, havaalanında şehit cenazesine katıldı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'ndeki terör saldırısında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Mehmet Acıbucu'nun cenazesi, Adana Havalimanı'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ne uğurlandı.

Sabah saatlerinde Hatay'daki programlarına katılmak Adana Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit uzman çavuş Mehmet Acıbucu'nun uğurlama törenine katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, 10'uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı törende, uçaktan tören mangası tarafından alınan Türk Bayrağı'na sarılı olan şehit Acıbucu'nun cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehit Acıbucu, toprağa verilmek üzere Adana'dan memleketi Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ne uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Mahmut Demirtaş, şehit ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

DHA