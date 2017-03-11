Bakanlar Ardahan'da temel attı, açılış yaptı

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Hanak-Damal-Posof Yolu Ilgar Dağı tünelinin temelini attı, okul açılış yaptı.

Kars’dan Ardahan'a karayolu ile gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, AK Partili Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, çevre illerin Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş tarafından çoşkuyla karşılındı.

ÖĞRETMENLERE BÜYÜK İMKAN TANIDIK

Yaklaşık 250 araçla kentin girişinde karşılanan bakanların ilk durağı Hanak İmam Hatip Ortaokulu oldu. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak parti hükümeti olarak bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını söyledi. Bakan Yılmaz, "Savunmada, Sağlıkta diğer konularda hepsi eğitimden sonra gelir. 2002 yılında eğitime ayırdığımız pay bütçenin yüzde 10’nuydu. 11 milyar ayırmıştık. Şimdi ise 122 milyar ayırdık. Bu da bütçenin yüzde 20’sine tekabül ediyor. Öte yandan Suriye’den bize gelmiş misafirlerimizi kendi evlatlarımız gibi, öğrencilerimize hangi eğitimi veriyorsak, kendi okullarımıza kendi sınıflarımıza ders verme ilkesini benimsedik ve 200 bine yakın Suriyeli öğrenci okullarımızda okuyor, 300 bine yakın öğrenci ise geçici eğitim merkezlerinde okuyor. Eğitimin kilidi öğretmenlerdir. Bu bakımdan öğretmenlerimize büyük imkanlar tanıdık. Öğretmen sayısını artırdık. Mali durumlarını da geçmişe kıyasla çok artırdık. 2002 yılında bir öğretmene ayda ek dersleri ile birlikte 400 dolar ödeniyordu. Şimdi ise 940 dolar ödeniyor" diye konuştu.

ILGAR DAĞI TÜNELİNİN TEMELİ ATILDI

Buradaki törenin ardından Ardahan Çıldır Ayrımı Hanak-Damal-Posof Yolu Ilgar Dağı tünelinin temel atma töreni yapıldı. Damal İlçesi Seyitveren köyü çıkışında düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan şunları söyledi.

“Bu proje asılında hayal ötesi bir proje. Posof, Hanak Damal, Ardahan elbetteki Ilgar tüneli ile ve bununla birlikte yapacağımız 41 kilometrelik bölünmüş yolla ulaşımı kolaylaşacak. Ama şüpheniz olmasın ki Posof sonrası Posof-Türkgözü arası 21 kilometrelik projede bitti. İhalesini yapıyoruz. Orada da Gümüşkavak tüneli var. 4900 metrelik Ilgar Dağı tünelinin dışında Gümüşkavak tünelini de yapacağız. İkisi birlikte 62 kilometre bölünmüş yol, yaklaşık 8.5 kilometre bir gidiş bir geliş çift tünel ve inşallah bu bölgenin hayatını kolaylaştıracağız. Bu bölgenin ticaretini, ekonomisini güçlendireceğiz. Serhat şehirleri olarak Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı olarak, bu konumuzdan yararlanacağız. Bu bölgeler canlanacak. Bu bölge göç veren değil, tam tersine göç alan bir bölge olacak. Ardahan tüneller şehri olarak anılacak. Sebebi Ardahan-Şavşat arasında Sahara tüneli var. O tünelinde projesi bitiyor. Böylece bölgemizi Karadeniz’e kısa mesafede, kısa sürede erişir hale getireceğiz. Sahara tünelinin uzunluğu 13 kilometre. Ülkemizin en uzun üçüncü tüneli olacak."

16 Nisanda yapılacak Referanduma değinen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Eğer iki başlılık olmazsa, eğer tek merkezden bu ülke yönetilirse, eğer vesayet odakları olmazsa, bürokratik oligarşi olmazsa, biz çok daha hızlı gelecek hedeflere yürürüz. Biz bu ülkeyi çok daha hızlı muasır medeniyetler seviyesine götürürüz. Biz ülke olarak bulunduğumuz coğrafyada daha fazla mağdurun mazlumun hamisi oluruz. Dünyanın ne istediği umrumuz da olmaz. Bu sıkıntıları yaşamamak için, Terör örgütlerinin bu kadar hortlayarak başımıza bela olmaması için, köklerinin kazınması için bizim bu değişikliğin arkasında durmamız ve daha güçlü olmalıyız" dedi.

Konuşmalar ardından Ilgar tünelinin açılışına yapan bakanlar daha sonra Çıldır ilçesindeki Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik pansiyonun açılışını yaparak ilden ayrıldılar.

DHA