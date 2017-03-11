Bakanlar Ardahan'da temel attı, açılış yaptı (2)

BAKANLARDAN HOLLANDA'YA TEPKİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ardahan’daki bir dizi açılış ve incelemelerin ardından geldikleri Kars’ın Susuz İlçesi'nde Hollanda’nın aldığı karar, bu kararın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Avrupa seyahatlerini iptal etmesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

BAKAN YILMAZ: KILIÇDAROĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hollanda’nın Dışişleri Bakanın inişine izin vermemesi yönündeki kararı üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle bu Avrupa’nın bir araya gelmesinde temel değerleri vardır. Bu temel değerler demokrasidir, haktır, hukuktur, özgürlüktür, düşünce hürriyetidir, ifade hürriyetidir. Dolayısıyla şimdi Dışişleri Bakanımız teröre mi, şiddete mi çağrı yapıyor, nefret dilini mi kullanıyor Kağıt üzerinde kalan Avrupa, değerlerine kesinlikle bundan fersah fersah uzak kalmıştır. Çifte standart deniyordu ya, işte bundan sonra siz hangi ülkeye ‘sizde ifade hürriyeti yok’, hangi ülkeye ‘düşünce hürriyeti yok’, hangi ülkenin vatandaşına ‘gösteri hürriyeti yok’ diye bundan şikayet etme hakkını kendinde görecekler. Ancak milletimiz şunu görsün ki; eğer bu bizim yaptığımız işlem, eylem bunları rahatsız ediyorsa, demek ki biz doğru yoldayız. Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Biz hep şunu söyledik; bu toplum bir ve beraber olduğunu, 80 milyon kardeş olduğunu 15 Temmuz'da gösterdi, canı pahasına, kanı pahasına. Ondan sonraki anayasa değişikliğine bazıları 'toplumu kutuplaştır, böldürür' gibi bir ifadelerde bulunuyor. Bunun doğru olmadığı Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle de ortaya çıktı. Biz farklı görüşlere sahip olabiliriz. Farklı görüşlere sahip olmak, kutuplaşmak demek değildir. Farklı görüşlere sahip olmak ve bunları savunmak bölünmek demek değildir. Bizim baktığımız açıdan düşünüyoruz ki; bu söylediğimizi yaparsak milletimiz için faydalı olur. Milletimizin bir başka fikri olan da 'bunu yaparsak milletimiz için faydalı olur' diyor. Milletimize faydalı olan bu durumda 80 milyonun bir olduğunu göstermesi açısından Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum."

BAKAN ARSLAN: KORKULARI, BUNDAN SONRA TÜRKİYEYİ TUTAMAYACAK OLMALARI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, "Bu kadar vesayet odaklarına rağmen, bu kadar prangalara, bürokratik oligarşiye rağmen Türkiye 15 yıldır yükselişini hız kesmeden devam ettiriyor. Bence asıl korkuları şu; eğer Türkiye 16 Nisan’da bu çift başlı yönetimden, vesayet odaklarından, bürokratik oligarşiden kurtulursa bu prangalara rağmen, bu vesayet odaklarına rağmen Türkiye bu kadar büyüdü, bundan sonrada tutamayız, büyüyecek, gelişecek."

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da helikopter kazasıyla ilgili soru şu cevabı verdi:

“Helikopter kazasıyla ilgili kaza araştırma kurulumuz, kaza kırım ekibi çalışıyor. Ancak dün ilk tespitler gösteriyor ki Atatürk Havalimanı'ndan yaklaşık 6 kilometre, 6000 metrelik görüş mesafesi ile ayrılan helikopter ayrıldıktan sonra artık pilotum inisiyatifindedir. Çünkü helikopterler görerek uçuş sağlarlar. Muhtemeldir ki Atatürk Havalimanı ile dünkü kazanın olduğu yerdeki hava çok farklılık gösterebiliyor. Farklı bir hava akımı, farklı bir kuşak var orada. Muhtemelen sisle ilgili anlık bir dalgınlık mı diyelim küçük bir çarpmayla böyle bir büyük ve üzücü bir sonuç oluştu. Ama kaza ekibi çalışıyor, onlar tamamen araştırmalarını bitirdikten sonra da açıklama yapmanın doğru olacağını düşünüyoruz."

DHA