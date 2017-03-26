Bakanlar Arslan ve Elvan, Tarsus'ta temel attı

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Tarsus İlçesi Çamtepe Otoyolu köprülü kavşağının temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 1 Kasım seçimleri için Tarsus’a ilk geldiğinde buradaki eksikliğin kendisine iletildiğini hatırlatarak, "Konuyu aktardığımız Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz gerekli destekleri verdiler ve inşallah iki olan bağlantıyı dörde çıkararak hem Tarsus’umuzun hem de Mersin’imizin bu bağlantı problemini artık kısa süre içerisinde çözeceğiz. Biz buradaki aksaklığı 2 yıl, 3- 4 yıl süren projelerle değil 3- 5 ay içerinde hayata geçirerek gidereceğiz" dedi.

3 MİLYAR 629 MİLYON TL

Son 15 yılda Mersin’de yapılan yatırımların miktarının 3 milyar 620 milyon TL olduğunu ifade eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise "Mersin’de devam eden 23 projemiz var bu gün Çukurova Havalimanını da ekledik etti 24. İnşallah değerli bakanımızın az önce söylediği Organize Sanayi bağlantısını sağlayacak kavşağında ihale sürecini başlattık ve 8 Nisan’da onunda teklifleriniz alıyoruz. Oda olunca projemiz 25’i bulacak. Mersin’in neye ihtiyacı varsa biz bakanlar olarak onu yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bu kavşağın tamamlanıp hizmete açılmasını ise Karayolları Genel Müdürümüz ve yüklenici firma temsilcisinin de gayreti ile yıl sonu olarak planlıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından köprülü kavşağın temeli atıldı.

DHA