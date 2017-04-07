Bakanlar Avcı ve Eroğlu öğrencilerle fidan dikti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Eskişehir'de lise öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Bakan Avcı öğrencilerin ellerindeki balonun en şişkin olan tarafına iğneyi batırıp 'Bakın çocuklar buradan iğneyi batırırsanız balon patlamaz' dedi.

Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Eskişehir'e gelen bakanlar Nabi Avcı ve Veysel Eroğlu ilk olarak Mr. Flank Restoran'da Emirdağlılar Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Avcı ve Eroğlu daha sonra Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkenti Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki fidan dikme törenine katıldı.

BALONA İĞNEYİ BATIRDI

Bakan Avcı, kendilerini balonlarla karşılayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bir öğrencinin elindeki balonun şişkin olan üst tarafına iğneyi batıran Avcı, 'Bakın çocuklar buradan iğneyi batırırsanız balon patlamaz. Ancak iğneyi batırdığımız için bu balon yavaş yavaş iner' diye konuştu.

İki bakan öğrencilerle birlikte fidan dikti. Bakan Eroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'deki bütün okullarda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi. Eroğlu şöyle konuştu:

'Bütün okulları yemyeşil yapacağız. Çünkü bu çocuklara ağaç sevgisini aşılarsak, her biri ormanları koruyan bizim elemanımız gibi olur. O bakımdan şuanda bütün Türkiye'de, yol kenarları, okul bahçeleri, hastane avluları, mezarlıklar, mabetlerin avlularını, müzeler her tarafı ağaçlandırıyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'de orman varlığı artıyor. Özellikle son 15 yılda 15 milyon dekar orman alanımız arttı. Odun serveti de bu şekilde artıyor.'

DHA