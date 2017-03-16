Bakanlığa gönderilen bomba paketinin Atina’dan gönderildiği doğrulandı

Yunan polisi sabah saatlerinde Almanya Federal Maliye Bakanlığı binasına gönderilen bomba paketinin Atina'dan gönderildiğini doğruladı. Alman Maliye Bakanı Wolfgan Schauble'ye gönderildiği bildirilen ve patlayıcı içeren paketin, Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis'in adıyla gönderildiği açıklandı. Gönderenin adresi olarak da Georgiades'in bürosunun adresi yazıldı.

Bu sabah kitap dükkânına bombalı saldırı düzenlenen Georgiadis, Twitter hesabına “Maalesef duyduğunuz haber doğru. Hiç de komik değil. Artık iktidar karşıtlarının hedefi oldum" mesajını attı.

Paket sabah bakanlıkta çalışanlar tarafından bulunmuş ve derhal alan boşaltıldıktan sonra etkisiz hale getirilmişti. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre piroteknik imalatında kullanılan hızlı patlayıcı karışımı içermekteydi ve açıldığı durumunda can kaybına ve büyük hasarlara neden olabilecekti.

DHA