Bakanlık açıkladı: Tomografi cihazlarının siparişlerini verdik

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Amerika ve İngiltere uçuşlarında başlatılan cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabinde taşınması yasağına yönelik,"Dünya Sivil Havacılık Teşkilatı'nın istememesine rağmen biz onunda üzerinde yolcuların boarding aşamasında da kuracağımız tomografi cihazlarının siparişlerini verdik. İki tanesini 28 Nisan'da almış olacağız, 2 ay sonra iki tane daha alacağız. Tomografi cihazlarıyla da kişilerin çantasından çıkarmadan laptoplarında, taşıdıkları sıvılarında tamamının tomografisini çekecek" diye konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Yerel Medya Buluşmaları'nda konuştu. Bakan Arslan'ın açıklamaları şöyle:" Amerika ve İngiltere uçuşlarında cep telefonundan daha büyük elektronik cihazların kullanılmaması ile ilgili bir uygulama başlatıldı. Biz bu uygulamanın ortadan kaldırılması ile ilgili ülkeler nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bakanlık olarak teknik seviyede girişimlerde bulunuyoruz. Dışişleri Bakanlığımızı doğru enforme ederek gerekli bilgileri vererek onlarında diplomatik yoldan çalışmalarını yürütmesini sağlıyoruz. Böylece hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem İngiltere ile de yoğun bir mesai devam ediyor. Özellikle İngiltere'de teknik düzeyde heyetlerimizi buluşturduk. Ülkemizin bu anlamdaki güvenlik önlemleri yönünde donanım ve cihazların uluslararası otoritelerin istediğinin de üzerinde olduğunu ortaya koyduk. Teknik ekipler şunda anlaştılar, yakın zamanda teknik ekipler gelecek yerinde birlikte tekrar inceleyecekler biz kendimizden eminiz. Çünkü aldığımız tedbirler dünyanın aldığı alması gereken tedbirlerin üzerinde bu konu da inşallah İngiltere ile yakın zamanda bu teknik temastan sonra mutabakat sağlar. İngiltere ile ilgili problemi yakın zamanda çözeriz. ABD ile de benzer çalışmaları yürütüyoruz, Dünya Sivil Havacılık Teşkilatının gerekli kurallarının ve isteklerinin üzerinde uygulamalarımız var, ilgili ekipleriniz gelip yerinde inceleyebilir dedik. Dünya Sivil Havacılık Teşkilatı'nın istememesine rağmen biz onunda üzerinde yolcuların boarding aşamasında da kuracağımız tomografi cihazlarıyla siparişlerini verdik. İki tanesini 28 Nisan'da almış olacağız, 2 ay sonra iki tane daha alacağız. Tomografi cihazlarıyla da kişilerin çantasından çıkarmadan laptoplarında, taşıdıkları sıvılarında tamamının tomografisini çekecek. Bu cihazların kurulmasıyla birlikte de biz bu engellemenin ortadan kaldırılacağını bekliyor ve umuyoruz."

DHA